Kanuti Gildi Saalis jõuab Eesti publiku ette Kristina Normani uus dokumentaallavastus

Lavastuse keskmes on kunstnik Kristina Normani isiklik teekond. Isaga nõukogudeaegset suvilat renoveerides kerkis esile isa minevik ning mälestused ajateenistusest Nõukogude armees. Isa lugude, videokaadrite ja intervjuude kaudu kõneleb lavastus Balti regiooni piiripealsusest, vaimsest ja füüsilisest äärelolekust, kus kastepunkt tähistab hetke, mil midagi muutub, teiseneb või tõuseb esile. Dokumentaallavastuses seob Norman isiklikke lugusid ning asetab need ajaloolisesse konteksti – toetudes sealjuures arhiivikaadritele ja intervjuudele sõjaveteranide ning diplomaatidega.

Isaga sauna ehitades hargnema hakkava loo kaudu räägib lavastus ka saunakogemuse eripäradest Afganistaanis, Eestis, Soomes. Militaarsaunast saab sümbol keha haprusest ja kaitsetusest, samas paneb see mõtlema nõukogude sõjaväeteenistuse ja militarismi põlvkondadeülesest mõjust, mis seob erinevad perekonnad ja ühiskonnad ühtsesse kultuuriruumi.

Norman süübib oma isa kogemusse etendaja ja tantsukunstniku Katrin Essensoni abil, kes astub isa rolli. Essensoni kohalolu annab kehalise väljenduse armastusele ja interpretatsiooni vaimse ja füüsilise vägivalla kogemusele.

Kristina Norman on Tallinnas elav ja töötav kunstnik, kelle looming hõlmab videoinstallatsioone, skulptuure, dokumentaalfilme ning lavastusi. Ta on kahel korral (2009 ja 2022) esindanud Eestit rahvusvahelisel Veneetsia kunstibiennaalil ning tema 2019. aastal esietendunud lavastus "Lighter Than Woman" pälvis ohtralt tunnustust ja tähelepanu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

"Kastepunkt" esietendus Helsingis Baltic Circle festivali raames ning 29. jaanuaril toimub lavastuse Eesti esietendus Kanuti Gildi Saalisis.

Dramaturgid on Katharina Joy Book ja Oliver Issak, uuriv-assistendina lööb kaasa Minna Henriksson, helimaastiku, stsenograafia ja graafilise disaini on loonud Raul Keller ning lavastaja assistent on Meelis Muhu.