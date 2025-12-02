Tantsulavastus "Kolm naist astusid baari" sündis argidraamade tajumisest

Lavastus pealkirjaga "Kolm naist astusid baari" on sündinud segastest tunnetest ja igapäevaste draamade tajumisest. Tegelased mängivad pingete ja pingelangusega, nendevahelised suhted on mängulised ja dramaatilised.

"Kui me koos liikusime, siis tundsime, et meie kolme trio suudab luua mingisuguseid seletamatuid narratiive. Sa tunned, et need on sellised väikesed pilguheited suurematesse lugudesse, ja siis me tundsime, et praegu on sellised keerulised ja rasked ajad ja selline hall pilv on, et kuidas me saaksime läbi tantsu ja absurdihuumori selle raske õhustiku või keeruliste teemadega tegeleda. Aga eks komöödiaga käib alati ka tragöödia käsikäes või no mitte alati, aga me tundsime, et meie töös see käib käsikäes," ütles etenduskunstnik Sigrid Savi.

Kõik kolm etenduskunstnikku on väga erineva tantsukeelega, küll aga pakutakse üksteisele laval nii inspiratsiooni kui tuge.

"Me tunneme üksteist juba kaua, oleme varem Berliinis koos tantsinud ja meile väga meeldib koos improviseerida ja tantsida. Meil on küll väga erinev tantsukeel, aga kui me tuleme kokku, siis proovime luua suhteid läbi erinevuste. Nii tekib omamoodi suhe, tekivad ühised narratiivid ja äratundmine ja see pakub rõõmu," ütles etenduskunstnik Sunayana Shetty.

Etendused toimuvad sel nädalal Kanuti Gildi Saalis.