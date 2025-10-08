Kanuti Gildi Saalis tuuakse publiku ette lavastus sportlaseks olemisest

"Spordi" keskmes on sportlaseks olemise fenomen, psühholoogiline pinge, ootustega toimetulemine ning igale sportlasele omased rituaalid.

Bergi paelub sport kui sotsiaalne nähtus, millega puutuvad kokku kõik, hoolimata sellest, kas sporti vihatakse või armastatakse. Sporti kajastatakse ulatuslikult meedias, suuremad spordisündmused toovad tänavatele ning baaridesse rahvamassid ning tippsportlaste sooritustele elavad kaasa ka spordikauged inimesed.

Kunstnik leiab, et selles, kui suure huviga jälgitakse inimesi, kes väljamõeldud reeglite ajendil palli taga ajavad või end täieliku kurnatuse piriile viivad, on ka midagi absurdset. Teisalt inspireerib Bergi sportlaste pühendumine kaasasündinud andele ning valik oma võimeid maksimumini treenida.

"Spordi" raames Tallinnas esietenduvad "Il Genio" ja "Perfekt" valmivad koostöös etenduskunstnike ja tantsijate Andrius Mulokase ja Nadja Voorhamiga. Mõlemad lavastused võtavad fookusesse sportlaseks olemise psühholoogia – soorituspinge, võistlusmomendile eelnevad rituaalid ning hetked pärast finišijoont. Soololavastused on omavahel dialoogis ning need viitavad ideedele ning normidele, mille sport on maailma loonud.

Erik Valentin Berg on Stockholmis tegutsev koreograaf ja etendaja. Berg on kunagi tegutsenud professionaalsel tasemel rulasõiduga. Ta on omandanud bakalaureusekraadi esteetikas Södertörni Ülikoolist ning koreograafia magistrikraadi Stockholmi Kunstiülikoolist. Tema töid on viimase 15 aasta jooksul näidatud nii Rootsis kui ka rahvusvaheliselt.

Lavastuste seeria "Sport" koosneb kuuest osast, millest esimene, pealkirjaga "Coach", esietendus 7. septembril Stockholmis.