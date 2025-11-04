Kanuti Gildi Saalis saab näha Martjanova, Orro ja Maripuu lühilavastusi

Sel korral on SAAL3 programmi kokku pannud visuaalkunstnik Emer Värk, kelle looming ulatub teatrilavadelt teleekraanidele ja sündmuste keskmesse. Värk on valikute tegemisel lähtunud ideest tuua visuaalkunstnike looming etenduskunstide teoses kesksele kohale. Nii Martjanova, Orro kui ka Maripuu on varasemalt erinevate lavastuste protessides kaasa löönud, ent enamasti toetavas rollis. SAAL3 vol 4 annab neile võimaluse katsetada oma kunstnikupraktika lavastusliku potentsiaaliga.

Viktoria Martjanova performance võtab fookusesse rahvusliku kuuluvusega seotud identiteedikriisi ning erinevate keelte ja kultuuride vahel eksisteerimise. Oma praktikas töötab Martjanova eelkõige ruumi kui elava mateeriaga ning heli ja videoga. Varasemalt on teoseid on esitletud New Yorgis Performa biennaalil, Riias Raw ja Alme Galerii ruumides, Vilniuse Art Weekil, ning ta on pälvinud noore kunstniku auhinna TASE 2025.

Mihkel Maripuu uurib SAAL3 raames üleminekuseisundeid ning ristteid kui mütoloogilisi ja rituaalseid paikasid, kus kohtuvad erinevad maailmad. Maripuud iseloomustab multidistsiplinaarne ja eri meediume kaasav praktika, mis hõlmab lisaks visuaalsele ka helilist ja füüsilist platvormi. Oma loomingus lahkab ta tehnoloogia ja orgaanika vahelisi erisusi ning nende potentsiaalsete ühisalade kattuvaid printsiipe.

Muusiku ja kunstniku Norman Orro looming keerleb inimese, tehnoloogia ja looduse kohtumiste ja sekkumiste äärealadel. Põimides erinevaid meediume spekulatiivsete lugudega, seab ta kahtluse alla tehnotsentriliste narratiivide ülemvõimu ning püüab ületada lõhet looduse ja kultuuri vahel. 2010. aastast tegutseva projekti Music For Your Plantsraames on Orro loonud kontseptuaalseid albumeid, visuaalseid esseid ja installatsioone. Selle käigus on ta loonud helikujunduse 56. Veneetsia biennaali Hiina paviljonile ning esinenud Creepy Teepee'l ja Boiler Room'is.

Varasemalt on SAAL3 raames oma loomingut esitlenud Gregor Kulla, Nele Tiidelepp, Anita Kremm, Lauri Lest, Andrus Aaslaid, Lisette-Marie Viilup, Helgi Saldo, Üüve-Lydia Toompere ja Liisbeth Horn.

SAAL3 vol 4 toimub 22. novembril kell 18.00 Kanuti Gildi Saalis. Etendustele järgneb vestlus kunstnikega.