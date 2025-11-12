X!

Kanuti Gildi Saalis esietendub Savi, Tangsoo ja Shetty uuslavastus

„Three women walk into a bar…”
3. detsembril esietendub Kanuti Gildi Saalis Sigrid Savi, Hanna Kritten Tangsoo ning Sunyana Shetty tantsuline lavastus "Three women walk into a bar…", mille keskmes on sotsiaalsete reaalsuste rõhutamine, segased tunded ja igapäevane draama.

Berliinis tegutsevad etenduskunstnikud on üksteise tegevust pikalt jälginud ja "Three women walk into a bar…" on nende kolme esimene ühiselt valmiv lavastus. Sigrid Savi ja Hanna Kritten Tangsoo on aga varemgi koos töötanud – nende igapäevaelu absurdsust esiletoov lavastus "COWBODY" oli 2023. aastal nomineeritud teatriauhindadele nii parima tantsulavastuse kui ka etenduskunsti kategooriates. 

Lavastuses "Three women walk into a bar…" on olulisel kohal lavakujundus ning kostüümid. Kunstnike sõnul mängivad nad pinge ja pingelangusega, väikese ja suure vahelise kontrastiga ning sellega, kuidas tuua esile nendevaheline mängulisus ja dramaatilisus. "Me kasutame objekte liikumise abivahenditena, mis võimaldavad saavutada seda, mida kehad üksinda ei suuda. Me loome koreograafiat tervikuna, arvestades aega ja ruumi, visuaalset ning helilist," kirjeldavad kunstnikud lavastuse loomise protsessi.

Lavastuse muusika ja helikujunduse autor on Markus Daßau, lavakujunduse on teinud Riin Maide, valguskujunduse Hanna Kritten Tangsoo. Lavastust mängitakse Kanuti Gildi Saalis kolm korda.

