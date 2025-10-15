Sander Saarmets uuest albumist: salvestasin kõike, mida nägin ja kogesin

"Mingis mõttes on ta selline sissevaatav album ja tegeleb hästi palju erinevates kohtades mälus tuhnimisega," selgitas Saarmets.

Modulaar- ja analoogsüntesaatoritel loodud albumi inspiratsioon tuli ühelt poolt rännakutel maailma eri paigus, teisalt aga pandeemia-aegses suletuses.

"Siis on olnud aega ka palju sisekaemusega tegeleda ja salvestada kõike ümberringi, mida on nähtud ja kogetud. Alustades võibolla külmast Stockholmist ja lõpetades põneva Lyoniga," lisas muusik.

Plaadi nimiloo visuaalne pool sai aga alguse kodumetsas jalutades, pildistades ja filmides.

"Ma leidsin, et kännud on kõige huvitavam mikromaastik, mida jäädvustada. Kui 3D skanneerimisel pöörata känd pahempidi ja vaadata, mis arvuti pakub, mis seal sees võiks olla, on see juba täiesti omaette maailm. Selline muinasjutulik koobas, täiesti teine maastik," tõdes Saarmets.

Albumi esitluskonsert toimub sel reedel Üle Heli festivalil, Tallinnas, Kanuti Gildi Saalis.