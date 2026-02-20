Pildid: Mihkel Maripuu avas Tütar galeriis isikunäituse

Mihkel Maripuu teosed otsivad tehnoloogilise ja orgaanilise maailma võimalikke kokkupuutepunkte, jälgides nende kahe toimija dünaamikat ja kooseksisteerimise potentsiaali. Kunstiteadlane Andrus Laansalu mäkris näituse saatetekstis, et inimesel on alati olnud tõsised probleemid võõra teisega. "Igaüks, kes pole üheselt mina ise, on see võõras teine. Muidugi, teine pole kaugeltki alati ohtlik. Aga vahel on. Mõnikord saame me sellest aru. Mõnikord ei saa. Siis on tavaliselt juba liiga hilja midagi korrigeerida. Kõik need lugematute põlvkondade jooksul ladestunud hirmutavad kogemused on meis nagu kandesõrestiku kokkukukkumise kaja. Me teame, kui see juhtuma hakkab."

"Võib-olla saaks Mihkel Maripuu maale vaadates õppida seda teist poolt olemiskogemusest – kuidas mitte lasta oma evolutsioonilistel hirmudel võõra teisega kohtumist mürgitada. On mustmiljon teistsugust kohtumismustrit tundmatute eluvormidega suhtlemiseks. Iga võõras teine võib meile õpetada mõne uue meetodi. See, mis meile tundub organoidse vohanguna, on mõnele teisele olendile maastik ja siis veel mõnele teisele esivanemate mälestus," kirjutas Laansalu.

Mihkel Maripuu on üles astunud isiku- ja grupinäitustega nii Eestis kui rahvusvaheliselt, sealhulgas Saksamaal, Taanis, Belgias ja Kreekas. Lisaks erakollektsioonidele kuuluvad Mihkel Maripuu teosed Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudesse.

"Alterix" jääb Tütar galeriis avatuks 12. aprillini.