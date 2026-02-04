Kanuti Gildi Saalis jõuab publiku ette Nele Tiidelepa rütmi hoidmisega tegelev lavastus

9. veebruaril esietendub Kanuti Gildi SAALis noore etenduskunstniku Nele Tiidelepa lavastus "Nights around counting steps (and fade to black)", mis esietendus aasta alguses Frankfurdis Mousonturmi etenduskusntide keskuses. Lisaks Tiidelepale on laval ka Liisbeth Horn ja saksa päritolu etendaja Antje Cordes.

"Soome muusiku Kelieli EDM ja trance'i soundtrack'i saatel laskuvad kolm etendajat öösse. Üha hõrenevas nähtavuses juhivad kujud, varjud, kordused, sünkroonsus ja hoog meid läbi pimeduse," kirjeldasid tegijad valmivat lavastust.

Samuti on kolme etendajaga lavastuse keskmes püüd olla koos, end teistele peale surumata. "On väga värske, kuidas skulptuuri- ja installatsioonikunsti taustaga Nele läheneb koreograafiale läbi koosolemise rütmi ja mängude, tantsutaustaga kunstnikega võrreldes kohati täiesti teistsugusest vaatenurgast. Nele keskendus juba oma esimest lavastust tehes tugevasti sellele, mida ühiselt ruumis olemine üldse tähendab. Ta süveneb põhjalikult ning on väga analüütiline ja intelligentne looja," rääkis Kaie Küünal, üks Saali kunstilistest juhtidest.

Nele Tiidelepp on Kanuti Gildi Saalis varemgi tegutsenud: "Lause lõppu jõudes olen unustanud kust see algas" esietendus 2022. aastal ning SAAL3 raames valmis 2024. aastal Tiidelepa lühilavastus "Sometimes in life not dancing is not an option".

Viimased kaks aastat on Tiidelepp aastat elanud Saksamaal ja Tšehhis, kus ta lõpetab hetkel magistrikraadi koreograafia ja performance'i erialal ning viibis vahetusüliõpilasena kaasaegsete etenduskunstide ja objektiteatri magistratuuris. Ta on lõpetanud EKA installatsiooni ja skulptuuri osakonna, ning viimastel aastatel lavastanud ja etendanud Eestis, Tšehhis, Saksamaal ning Ameerika Ühendriikides.