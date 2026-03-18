Kanuti Gildi Saalis esietendub Rūta Ronja Pakalne tantsulavastus "Softpower"

10. aprillil esietendub Kanuti Gildi Saalis tantsu- ja filmikunstniku Rūta Ronja Pakalne tantsulavastus "Softpower", mis on inspiratsiooni saanud aeglase kino esteetikast.

Tantsulavastuses osalevad etendajatena veel Anumai Raska, Pääsu-Liis Kens ja Juulius Vaiksoo. Lavastuse raames on kunstnikud mõelnud sellele, millised sotsiaalseid tähendusi ja isiklikku ajalugu kehad endas kannavad ning kuidas end vastavalt kontekstile ümber kehastatakse.

Suur osa lavastuse kunstilisest tiimist on filmikunsti taustaga, mistõttu toetub lavastus filmilikele võtetele. Tajudega mängivaks koreograafiaks muutub nii liikumine, Ando Naulaineni loodud helimaastik, Kristiina Tinnu Tangi valgus- kui ka Pire Sova lavakujundus.

Rūta Ronja Pakalne on Lätist pärit vabakutseline tantsu- ja filmikunstnik, kes elab Eestis. Tema interdistsiplinaarne praktika hõlmab koreograafiat, etenduskunsti, filmitegemist ja õpetamist, uurides keha, kohalolu ja igapäevaelu kogemust.

Tal on koreograafia bakalaureusekraad Läti kultuuriakadeemiast, ta on koolitanud end P.A.R.T.S.-is Brüsselis ning tal on filmikunsti magistrikraad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudist. Alates 2019. aastast õpetab Pakalne BFM-is ning hetkel ka MUBA-s ja ETA Tantsukoolis.

Lisaks on ta õpetanud ja jaganud oma praktikat erinevates koolides üle Baltikumi. Tema hiljutiste projektide hulka kuuluvad " The Space Between Us Is Not Empty" (2025), "Body of Dreams" (2023) – koostöös Laura Kvelsteiniga, mis uurib kehaarhiive, "Freedom to Lose Control Together with the Many" (2023) - koostöös Laura Gorodkoga, mis uuris ligipääsetava reivilavastuse kogemust ning tantsufilm "H61" (2024). Ta loob ka eksperimentaalseid tantsufilme, mis uurivad liikumist ja kehastunud jutuvestmist.