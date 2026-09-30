Kanuti Gildi Saalis esietendub Piibe Kolka lavastus väliseestlasest Andy Männikust

Kanuti Gildi Saalis esietendub 15. oktoobril Piibe Kolka loeng-lavastus "It´s Not a Place, It´s a Shape. Andy Männik´s Archive", mis viib publiku ühte isiklikku arhiivi. Arhiivi omanikuks oli Andy Männik, Eestist pärit puusepp New Yorgis, kes muu hulgas lõi seal Steina ja Woody Vasulkaga avangard-kunstiruumi The Kitchen.

Lavastus on ühe sõpruse lugu, mis uurib, kuidas me ruumilisest ja ajalisest kaugusest üksteist näeme. Kolka tunneb huvi kadumise ja kohalolu, salvestatu ja hetkes sündiva, kehaliste mälestuste ja varajase video rütmide vastu. Lavastuse vorm viitab The Kitcheni algusajale ja video- ja performance'i eksperimentide "Bring your tapes" õhtutele, kus kunstnikud tegid videosalvestisi ja ehitasid nende ümber sündmusi.

Lavastus tõmbab pikki ajalisi ja geograafilisi niite, ühendades 1940ndate sõjaaegset põgenemist Eestist, 1970ndate avangard kunstiskeenet New Yorgis ja sõpruse kujunemist kaasajas läbi Andy viimase elukümnendi.

"Lavastuse puhul on paeluv just Piibe positsioon, olles korraga nii dokumentalist kui ka oma subjekti hea sõber. Säärase põhjaliku, kuid hella ja isikliku käsitluse kaudu on võimalik lihtsate vahenditega hoomata väga palju aega ja ajalugu," kommenteeris Kanuti Gildi Saali programmijuht Kaie Küünal.

"See ei ole kindlasti ammendav biograafia, vaid pigem vormiline mäng, et mõtestada, milliseid jälgi jätame ja kuidas suhestuda arhiiviga, mis koosneb magnetmüraga lintidest, kehasse kulunud liigutustest, raamaturiiuliservadest, saatmata kirjadest, " lisas Kolka.

Piibe Kolka on filmitegija ja kunstitöötaja, kes tegeleb tõsiselulise materjali mängulise tõlgendamisega. Need tõlgendused võivad vahemaanduda filmides, installatsioonides, lavastuses, kirjutises, vestluses, jalutuses.

Lavastus on edasiarendus eelmisel hooajal Kanuti Gildi Saalis toimunud residentuurist.