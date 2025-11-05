X!

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

Teater
Netti Nüganen
Netti Nüganen Autor/allikas: ERR
Teater

Tuleva aasta aprillil toimub Vilniuses kolmas Balti Tantsu Platvorm, mille eesmärk on tutvustada Balti riikide silmapaistvamaid koreograafe ja nende loomingut rahvusvahelistele ekspertidele. Eestlastest esitlevad oma täispikki lavastusi Netti Nüganen ja Nele Tiidelepp.

"Balti Tantsu Platvorm on Eesti kaasaegsele tantsule oluline võimendav hüppelava, mis toetab rahvusvahelistumist, professionaalset arengut, Balti riikide koostööd ning tõstab nii tantsukunstnike kui ka tantsuvälja positsiooni nii kodus kui välismaal. Väikese kultuuriruumi puhul on selline kontaktivõrgustik eluliselt tähtis," ütles Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Avatud konkursile kandideeris kokku 76 tantsulavastust ja -esitlust Eestist, Leedust ja Lätist, mille hulgast valis rahvusvaheline žürii välja 23. 

Eestit esindavad 2026. aastal täispikkade lavastustega kunstnikud:  

  • Netti Nüganen koos Pire Sova ja KISLINGiga – "Ash, Horizon, Riding a House" 
  • Nele Tiidelepp - "10 Ways to Dance"
     

Leedut esindavad: 

  • Agnietė Lisičkinaitė ja Igor Shugaleev / BE COMPANY lavastusega "Clap & Slap"
  • Vilma Pitrinaitė / WE Compagnie – "When You're Alone in You Forest Always Remember You're Not Alone" 
  • Lukas Karvelis / BE COMPANY – "Kur krantas"
     

Valitud Läti kunstnikud on: 

  • Vladimirs Goršantovs / SIXTH etendusega "Voluntary Servitude"
  • Rūta Ronja Pakalne ja Laura Gorodko – "Freedom to Lose Control Together With Many" 
  • Tantsuorganisatsioon Tuvumi / duo IevaKrish - "Oblicus"

Järgmisel aastal Vilniuses näeb Platvormil ka avatud stuudioesitlusi. Kuni tunniajastel stuudioruumis toimuvatel esitlustel on kunstnikel võimalus esitleda nii rahvusvahelisele kui ka Leedu publikule kas valmis tantsuetendust või käimasolevat loomingulist protsessi. Igale esitlusele järgnevad arutelud kohalviibivate külalistega. 

Avatud stuudioesitlustele valitud kunstnikud on: leedulane Liza Baliasnaja / Be Company oma uusima teosega "Shield is a Weapon", lätlanna Marija Saveiko teosega "Neither Of" ning Eesti trupp KOOSSEIS, kes esitleb oma loomingulist protsessi pealkirjaga "x=5". 

Lisaks on BDP programmis veel ka kaksteist Balti riikide kunstnike tulevaseid lavastusi tutvustavat lühiesitlust. Oma projektidest räägivad eestlased Rūta Ronja Pakalne ja Laura Kvelstein, Sveta Grigorjeva, Zuga Ühendatud Tantsijad ning duo Maria Solei Järvet ja Juulius Vaiksoo. Leedukatest kuuleb tantsuteater Dansema, Greta Grinevičiūtė / MMLAB Theatre, Dovydas Strimaitis ja Afra Al Dhaheri / STILL WAITING / BE COMPANY ning Šeiko Dance Company plaane. Lätist saavad sõna Rūta Pūce, kollektiiv LDM5, Andrejs Jarovojs / SIXTH / Theatre on Gertrude Street ja Ģirts Dubults.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:01

Atrovert galeriis avati Tea Lemberpuu ja Maris Siimeri ühisnäitus

18:56

Niguliste kiriku renoveeritud tornis avati kunstinäitus "Radikaalne pehmus"

16:08

Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

16:02

Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

15:56

Hõimurahvast kirjanduspreemia pälvis Aare Toikka

15:50

Poole aasta jooksul külastas elamusnäitust "Da Vinci Genius" 93 000 inimest

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

09:49

Arvustus. Popidioti uus album tuletab meelde, et elu ei peagi liiga tõsiselt võtma

08:05

Tiina Lokk: PÖFF-i tehes tunneb eriti hästi, et maailm säriseb

04.11

Martin Kohlstedt: olen akustiliste ja ülitöödeldud helide vahepeal

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.11

Jaan Aru: ise mõelda on ainus viis olla vaba ja oma elu juhtida

03.11

Moby esineb järgmisel suvel Tartu laululaval

04.11

Arvustus. "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra": oleviku meenutamine

02.11

Ken Saan: kõik Eesti telekanalid võiks kolmeks päevaks välja lülitada

04.11

ERSO muusikud astuvad esmakordselt üles Genialistide Klubis

04.11

Tanel Jonas toob Vanemuise teatris lavale tragikomöödia "Nimi"

12:00

Jon Hopkins: mõtlesin juba aastaid tagasi, et peaksin Kristjan Järviga koos midagi tegema

31.10

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

04.11

Arvustus. Graatsiline rohmakus

04.11

Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo