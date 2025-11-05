Selgusid 2026. aastal Vilniuses toimuval Balti Tantsu Platvormil osalevad koreograafid

Tuleva aasta aprillil toimub Vilniuses kolmas Balti Tantsu Platvorm, mille eesmärk on tutvustada Balti riikide silmapaistvamaid koreograafe ja nende loomingut rahvusvahelistele ekspertidele. Eestlastest esitlevad oma täispikki lavastusi Netti Nüganen ja Nele Tiidelepp.

"Balti Tantsu Platvorm on Eesti kaasaegsele tantsule oluline võimendav hüppelava, mis toetab rahvusvahelistumist, professionaalset arengut, Balti riikide koostööd ning tõstab nii tantsukunstnike kui ka tantsuvälja positsiooni nii kodus kui välismaal. Väikese kultuuriruumi puhul on selline kontaktivõrgustik eluliselt tähtis," ütles Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron.

Avatud konkursile kandideeris kokku 76 tantsulavastust ja -esitlust Eestist, Leedust ja Lätist, mille hulgast valis rahvusvaheline žürii välja 23.

Eestit esindavad 2026. aastal täispikkade lavastustega kunstnikud:

Netti Nüganen koos Pire Sova ja KISLINGiga – "Ash, Horizon, Riding a House"

Nele Tiidelepp - "10 Ways to Dance"



Leedut esindavad:

Agnietė Lisičkinaitė ja Igor Shugaleev / BE COMPANY lavastusega "Clap & Slap"

Vilma Pitrinaitė / WE Compagnie – "When You're Alone in You Forest Always Remember You're Not Alone"

Lukas Karvelis / BE COMPANY – "Kur krantas"



Valitud Läti kunstnikud on:

Vladimirs Goršantovs / SIXTH etendusega "Voluntary Servitude"

Rūta Ronja Pakalne ja Laura Gorodko – "Freedom to Lose Control Together With Many"

Tantsuorganisatsioon Tuvumi / duo IevaKrish - "Oblicus"

Järgmisel aastal Vilniuses näeb Platvormil ka avatud stuudioesitlusi. Kuni tunniajastel stuudioruumis toimuvatel esitlustel on kunstnikel võimalus esitleda nii rahvusvahelisele kui ka Leedu publikule kas valmis tantsuetendust või käimasolevat loomingulist protsessi. Igale esitlusele järgnevad arutelud kohalviibivate külalistega.

Avatud stuudioesitlustele valitud kunstnikud on: leedulane Liza Baliasnaja / Be Company oma uusima teosega "Shield is a Weapon", lätlanna Marija Saveiko teosega "Neither Of" ning Eesti trupp KOOSSEIS, kes esitleb oma loomingulist protsessi pealkirjaga "x=5".

Lisaks on BDP programmis veel ka kaksteist Balti riikide kunstnike tulevaseid lavastusi tutvustavat lühiesitlust. Oma projektidest räägivad eestlased Rūta Ronja Pakalne ja Laura Kvelstein, Sveta Grigorjeva, Zuga Ühendatud Tantsijad ning duo Maria Solei Järvet ja Juulius Vaiksoo. Leedukatest kuuleb tantsuteater Dansema, Greta Grinevičiūtė / MMLAB Theatre, Dovydas Strimaitis ja Afra Al Dhaheri / STILL WAITING / BE COMPANY ning Šeiko Dance Company plaane. Lätist saavad sõna Rūta Pūce, kollektiiv LDM5, Andrejs Jarovojs / SIXTH / Theatre on Gertrude Street ja Ģirts Dubults.