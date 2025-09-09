Sõltumatu Tantsu Lava juubelihooaja fookuses on vaimne tervis

Algaval hooajal tähistab 20. sünnipäeva Sõltumatu Tantsu Ühendus, mille alla kuulub 2014. aastast Telliskivis paiknev Sõltumatu Tantsu Lava (STL). Juubelihooaja fookuses vaimne tervis ning selle hoidmine.

Sõltumatu Tantsu Lava 20. hooajale antakse avapauk 17. septembril, mil lavale jõuab uus formaat koreograafia+. STL-i lavale astub kolm koreograafi, kes on valinud enda kõrvale spetsialisti mõnest teisest distsipliinist, et lühilavastuse vormis koos koreograafia võimalusi kombata. Koos on loomas Mark Monak ja Kärt Hammer, Juulius Vaiksoo ja Hirvo Surva ning Rebecca Green ja Maret Lüllman.

Aasta jooksul toob STL välja neli täispikka uuslavastust. 16. oktoobril esietendub Rūta Ronja Pakalne lavastus "The Space Between Us Is Not Empty" ("Ruum, mis hoiab – kaugus, mis puudutab"), mis vaatab tõtt tänapäeva lääne ühiskonna võimendatud individualismi ja sellest tekkiva võõristustundega. Lavastus peegeldab kollektiivset igatsust läheduse, empaatia ja toetava maailma järele.

20. veebruaril etendub Südalinna teatris Sveta Grigorjeva uuslavastus, mis valmib ST-Li ja Südalinna teatri kaasproduktsioonina. Loomisele tuleb rituaalne keskkond, kus mõtestada kriitiliselt meie pärimust, luua tulevasele põlvkonnale pärandatavaid tantse ja võimalikke tulevikustsenaariumeid.

Kevadel näeb STL-is Zuga Ühendatud Tantsijate ja Peaasi.ee koostöös valmivat tantsulavastust, mis võtab vaatluse alla noorte vaimse tervise ning üksteise märkamise temaatika. Lavastus esietendub Peaasi.ee iga-aastase vaimse tervise vitamiinide kampaania raames 20. märtsil.

Hooaja viimase uuslavastuse loomiseks kutsus STL Eestisse Ungari uue põlvkonna koreograafi Júlia Vavra, kellele pakuvad huvi vastuolud ja tabuteemad. Läbi kontekstide nihestamise, sümbolismi ja iroonia suunab Vavra publiku tähelepanu eetikateemadele, tuues esile ühiskonnas levinud ent samas varjatud mustrid ja (käitumis)reeglid. Eesti tantsijatele loodav tantsulavastus esietendub 16. aprillil.

Täiendavalt jätkab STL tihedat koostööd Balti Tantsu Platvormiga, et tugevdada Baltimaade kaasaegse tantsu rahvusvahelist positsiooni ja julgustada kunstnike ja organisatsioonide vahelist koostööd piirkonnas. Selle raames toimub 22.–25. aprillil Vilniuses kolmas Balti Tantsu Platvormi Showcase. Lisaks toimuvad STL-i ning Läti ja Leedu tantsuinfokeskuse algatusel mitmed töötoad ja residentuurid, mille käigus pakutakse kunstnikele võimalusi mõtestada Baltimaade kaasaegset tantsu ja selle identiteeti.

Samuti jätkub nelja-aastane Loov Euroopa projekt Modina, eesmärgiga laiendada kaasaegse tantsu võimalusi ja digitaalse tehnoloogia abil, uurides tehisintellekti (AI) ja publiku interaktsiooni nii kohapeal kui veebis. Jaanuarikuus näeb STL-is projektis osalevate väliskunstnike esitlusi.

Hooaja jooksul jätkub ka STL-i koostöö tantsukõrgkoolidega. 30.-31. oktoobril näeb Ð festivali raames taaskord Islandi Kunstiülikooli kaasaegse tantsu tudengite lõputöid. Maikuus etenduvad STL-is Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi koreograafide magistritööd. Hooaeg saab punkti Pärnus kultuuriklubis Tempel Sõltumatu Tantsu Maratoniga, mille eesmärk on seista võrdsete liikumisvõimaluste eest kõigile.

7. novembril näeb ilmavalgus raamat, mis võtab kokku ühenduse rolli Eesti tantsumaastikul 20 aastase tegevuse jooksul.