Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

20. märtsil, rahvusvahelisel õnnepäeval, esietendub Zuga Ühendatud Tantsijate koguperelavastus "Mis sul viga on?", mis on loodud koostöös vaimse tervise eestkõneleja veebiportaaliga Peaasi.ee.

Lavastus räägib vaimsest tervisest, üksteise märkamisest ja hakkamasaamisest. Initsiatiiv selle loomiseks tuli Peaasi.ee poolt.

"Peaasi.ee teeb igal aastal sellist hästi vahvat vitamiini kampaaniat ja nagu me teame, siis üks vaimse tervise vitamiin on ju liikumine," ütles STL produtsent Ingrid Kääramees.

Enne proovisaali jõudmist käis teatrirahvas koolides, tegi töötube ja läbis vaimse tervise esmaabikoolituse.

"Kindlasti on tegemist toetava tüki ja ka rõõmsa ja lõbusa tükiga. Me käsitleme võib-olla raskeid teemasid, kuid seda saab teha positiivses võtmes," sõnas Kääramees.

Nagu ikka, on nii lavastuse sisu kui vorm ühislooming.

"Igaühelt tuleb mingi sisend, ja teised võtavad selle üle, lasevad enda kehast läbi. Kuidagi nii need materjalid sündisid, hästi palju erinevate tunnete baasil või materjalide baasil justnagu särk või kampsun või selline kampsun või nahk või keha või mis sellega sai tegema hakata, kuidas ma sealt välja saan või kas ma tahan seal sees olla soojas või mida ma sellest tahan," ütles etendaja ja koreograaf Ajjar Ausma.

"Kuna me ei saa rääkida ju kogu maailmast või kogu ühiskonnast, siis sa alustad ikkagi iseendast, et mis mind ärevusse ajab ja võib-olla ka see, et kas ma saan hakkama. Ja samas, kui sa võtad midagi ette, kas sa pead üldse kohe hakkama saama, kas sa pead kohe olema edukas või sa võid ka vigu teha ja läbi kukkuda," ütles etendaja ja koreograaf Tiina Mölder.

Etendused toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas ning Haapsalus, Türil ja Raplas.