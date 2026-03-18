Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

Teater
Foto: ERR
20. märtsil, rahvusvahelisel õnnepäeval, esietendub Zuga Ühendatud Tantsijate koguperelavastus "Mis sul viga on?", mis on loodud koostöös vaimse tervise eestkõneleja veebiportaaliga Peaasi.ee.

Lavastus räägib vaimsest tervisest, üksteise märkamisest ja hakkamasaamisest. Initsiatiiv selle loomiseks tuli Peaasi.ee poolt.

"Peaasi.ee teeb igal aastal sellist hästi vahvat vitamiini kampaaniat ja nagu me teame, siis üks vaimse tervise vitamiin on ju liikumine," ütles STL produtsent Ingrid Kääramees.

Enne proovisaali jõudmist käis teatrirahvas koolides, tegi töötube ja läbis vaimse tervise esmaabikoolituse.

"Kindlasti on tegemist toetava tüki ja ka rõõmsa ja lõbusa tükiga. Me käsitleme võib-olla raskeid teemasid, kuid seda saab teha positiivses võtmes," sõnas Kääramees.

Nagu ikka, on nii lavastuse sisu kui vorm ühislooming.

"Igaühelt tuleb mingi sisend, ja teised võtavad selle üle, lasevad enda kehast läbi. Kuidagi nii need materjalid sündisid, hästi palju erinevate tunnete baasil või materjalide baasil justnagu särk või kampsun või selline kampsun või nahk või keha või mis sellega sai tegema hakata, kuidas ma sealt välja saan või kas ma tahan seal sees olla soojas või mida ma sellest tahan," ütles etendaja ja koreograaf Ajjar Ausma.

"Kuna me ei saa rääkida ju kogu maailmast või kogu ühiskonnast, siis sa alustad ikkagi iseendast, et mis mind ärevusse ajab ja võib-olla ka see, et kas ma saan hakkama. Ja samas, kui sa võtad midagi ette, kas sa pead üldse kohe hakkama saama, kas sa pead kohe olema edukas või sa võid ka vigu teha ja läbi kukkuda," ütles etendaja ja koreograaf Tiina Mölder.

Etendused toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas ning Haapsalus, Türil ja Raplas.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:55

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

18:53

Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

13:36

Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

13:22

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

12:51

Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

10:06

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

17.03

Tallinna linnamuuseumi avahoidla arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sissevaade"

16.03

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel"

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

17.03

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

10:14

Camera Erotica toob vaatajate ette SXSW festivalil esilinastunud filmi "Fucktoys"

10:18

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

17.03

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo