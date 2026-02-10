Galerii: Valgamaa tantsupäev tõi kokku noored tantsijad ja professionaalse tantsuteatri

Lisaks Valgamaa noortele pakkuid elamusi Zuga Ühendatud Tantsijad koosseisus Tiina Mölder, Ajjar Ausma, Helen Reitsnik, Päär Pärenson ja Kärt Tõnisson. Nende esituses sai näha uusversioone varasematest tantsudest Koolitantsul ja ka omaloomingut.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Valgamaa igal aastal üks nendest maakondadest, mille pärast Koolitants regionaalselt toimub. "Valgamaa kontsert on meil alati üks hooaja väiksemaid, kuid seal on kõike – mudilasi ja suuremaid tantsijaid, show'd, tänavatantsu ja palju muud. Ja seda kõike saadab selgelt äratuntav Valgamaa vaib, mida mujalt ei leia."

Valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele teeb tantsupäevade žürii, kuhu kuuluvad koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis.

"Valgamaa maakondlikul tantsupäeval oli võimalik kogeda maitsekat huumori kasutust, mille kaudu kandus lavalt publikusse hea tuju ja tõeline tantsunauding," rõõmustas Daniela Privis. "Nägime mitmeid päris keerulisi koreograafiad ja jooniseid, mida esitasid erinevas vanuses tantsijad. Nende seast hakkasid eriliselt silma asjalikud eelkooli vanuseastme tantsijad, kes olid laval julged ja teadsid täpselt, mida teha."

Valgamaa tantsupäeva kontserti juhtis Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Valgamaa tantsupäeval pälvisid:

Rütmika tantsu julge ja enesekindel esitus: Natalja liikumisring tantsuga "Tantsi meiega", autor Natalja Veremei

Mitmekülgse koreograafia ja väljakutset esitavate joonistega tantsu siiralt rõõmus esitus: Tantsukool HOP Dance tantsuga "UUUU", autor Kerli Vessin

Rohkete üllatustega mängulise lavastuse julge ja humoorikas esitus: STUUDIO JOY tantsuga "Putukate supipidu", autorid Vadim Šemeljov, Aleksia Karavaškina, Laura Krastina

Hea huumori ja julge häälekasutusega meeldejäävalt pinisev esitus: Valga valla huvikeskuse tantsutrupp Lee tantsuga "Kes on see pinisev putukas?", autorid Lisette Lee ja tantsijad

Muheda hoiaku ja mõnusa kambavaimuga esitus: STUUDIO JOY tantsuga "Tagurpidi", autor Uģis Rācenis

Siira ja eheda olemisega julged tantsijad: Tantsukool HOP Dance tantsuga "Siin see on!", autor Kerli Vessin

Leidlike vahenditega tervikliku loo üllatusi täis esitus: STUUDIO JOY tantsuga "Unesrändajad", autor Uģis Rācenis

Täpne ja jõulist energiat kandev võimekas esitus: Tantsukool HOP Dance tantsuga "Leia oma sisemine trumm", autorid Mirell Suur ja Kerli Vessin

Põnevate jooniste ja mõnusate temporütmidega energiline esitus: Tantsukool HOP Dance tantsuga "Killuke päikest", autor Kerli Vessin

Valgamaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks Valga Lasteaia Kaseke Rukkilille rühma tants "Meie hetk", autor Tatjana Veremei

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi, märtsi lõpul.