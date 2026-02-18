Galerii: Koolitants tõi Võru Kandle lavale mitmekülgsed tantsud

7. veebruaril toimunud Koolitantsu maakondlik tantsupäev tõi Võru Kandle lavale kokku tantsijad Võru- ja Põlvamaalt. Lavale jõudnud tantsud, mille autoriteks juhendajate ja koreograafide kõrval olid tihti ka noored ise, jutustasid lugusid erinevatel teemadel.

Omaloomingu ja tantsudega Koolitantsu varasemast repertuaarist astus Võru Kandles lavale ka ETA Kompanii koosseisus Juulius Vaiksoo, Marko Reitalu, Daniela Privis ja Mariann Onkel.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis, nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

"Võru- ja Põlvamaa maakondlikul tantsupäeval oli huvitav vaadata, kuidas tantsiti väga erinevatel teemadel. Oli kergeid ja rõõmsaid teemasid, kus laval nauditi siirast tantsu ning samas kõnetasid ka mõtlemapanevad ja kurvemad teemad. See on äge, et tants seda mõlemat poolt võimaldab," jagas muljeid Igor Lider. "Ka õpetajate lähenemine tantsudele ja tantsijatega tööle oli erinev – oli märgata nii improviseerimist, tantsijate endi kaasamist tantsu loomise protsessi ning selge ja arusaadava koreograafia õpetamist."

Kristiina Vilipõllu sõnul jäid Võrus kõlama väga põnevad muusikavalikud. "Leidus nii instrumentaalmuusikaid ja atmosfäärilisi heliteoseid kui ka eesti räppi ning rahvusvahelisi hitte. Kõik see saatis tantsijaid, kes teadsid, mida laval teha ning mis lugu nad jutustama on tulnud," rääkis Vilipõld.

Võru- ja Põlvamaa tantsupäeva kontserdijuht oli Oliver Reimann.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärks on esile tuua kontserdil kõlama jäänud tantse ja tantsijaid ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Võru- ja Põlvamaa tantsupäeval pälvisid:

Nutikas erinevas vanuses tantsijate kaasamine rahvapärases tantsus: Ahja Sitikad tantsuga "Seitse kahe nööbiga" , autorid Maris Põkka ja tantsijad.

, autorid Maris Põkka ja tantsijad. Hästi organiseeritud ea- ja jõukohane lõbus lugu: Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Sitikad" , autor Ly Berishvili.

, autor Ly Berishvili. Mõjuva kostüümi, rekvisiidi ning leidliku lähenemisega visuaalselt efektne esitus: Võru lasteaed Tähesära tantsuga "Kalade mäss" , autor Eve Kirs.

, autor Eve Kirs. Tugeva sisemise kontrolliga kaunid kompositsioonid müstilise meeleoluga musikaalses tantsus: Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Tähtede valguses" , autor Janeli Sikaste

, autor Janeli Sikaste Huvitava helikeelega, mänguline ja julge lähenemine liikumiskeele otsingutele: Just tantsukool Võru tantsuga "Iseendast" , autorid Ester Tommingas ja tantsijad.

, autorid Ester Tommingas ja tantsijad. Ühiskondlikult olulisi küsimusi tõstatava teema ja mitmekülgse koreograafia mõjus esitus: tantsukool Tantsutsoon tantsuga "Kas ma olen ainus?" , autorid Egely Sarv ja tantsijad.

, autorid Egely Sarv ja tantsijad. Stiilne ja põnev liigutuste vahel ujumine terviklikus tantsus: võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Näe mind päriselt" , autor Berta Parv.

, autor Berta Parv. Musikaalse ning tervikliku loo täpne ja energiline esitus: La Danse tantsukool tantsuga "Maadeuurijad" , autorid Janeli Sikaste ja Karoli Jõelaid.

, autorid Janeli Sikaste ja Karoli Jõelaid. Sõbraliku teemaga tantsu lavaruumi täitev ja julge esitus: tantsuselts Pärliine lapsed tantsuga "Üheskoos läbi kujutluste käänaku" , autor Leili Väisa.

, autor Leili Väisa. Huvitavate pärimuselementidega mängimine loo jutustamises: Võru tantsukeskus tantsuga "Rännak esivanemate rütmiallikale" , autor Leili Väisa.

, autor Leili Väisa. Leidlik lavaruumi kaunistamine täpilise maailma loomisel: võimlemisklubi Janika Võru tantsuga "Täpiline maailm" , autorid Eliise Abel ja Teivi Siimon.

, autorid Eliise Abel ja Teivi Siimon. Efektne visuaali ja kostüümi vaatemäng: Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina "Tulekeeris" , autor Ly Berishvili.

, autor Ly Berishvili. Tantsijate initsiatiivi ja koostööna sündinud mitmekesine koreograafia: Just tantsukool Võru tantsuga "Seestpoolt selge" , autorid tantsijad ja juhendaja Ester Tommingas.

, autorid tantsijad ja juhendaja Ester Tommingas. Rütmika koreograafia mitmekihiline, dünaamiline ja võimas esitus: Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Vihmametsa maagia", autor Ly Berishvili.

Võru- ja Põlvamaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks La Danse tantsukooli tants "Kuhu kadusid kingid?", autorid Karoli Jõelaid ja Janeli Sikaste.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kuulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpus.