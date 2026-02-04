Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

"Rakvere kontserdil jõudsid lavale tööd, kus oli selgelt näha nii noorte endi pühendumust kui ka õpetajate järjepidevat ja põhjalikku tehnilist tööd," ütles festivali peakorraldaja Raido Bergstein.

"Mitmed tantsud olid väga hästi lavastatud ja veenvalt esitatud ning pakkusid publikule tõelist elamust. Samas tõstatub mõne numbri puhul ka küsimus eakohasusest – millised teemad ja liikumiskeeled sobivad kõige paremini noorte harrastustantsijate repertuaari ja Koolitantsu lavale. Suures plaanis oli tegemist sisuka ja ilusa kontserdiga, mis peegeldas piirkonna tugevat tantsuelu."

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis, nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

Žürii liikme Igor Lideri sõnul oli Rakvere tantsupäeval võimalik märgata tantsijate siirast ja tõsist suhtumist tantsu.

"Oli tunda, et tants on kõigi jaoks oluline osa elust ja sellesse suhtutakse tõsiselt. Arengukohana tooksin esile dünaamika kasutuse arendamise ja erinevate temporütmidega mängimise, et koreograafia ei jääks liiga ühetasandiliseks, isegi siis, kui see on hea," rääkis Lider.

Omaloomingu ja tantsudega Koolitantsu varasemast repertuaarist astus Rakvere Teatris noorte tantsijate kõrval lavale ka ETA Kompanii koosseisus Juulius Vaiksoo, Marko Reitalu, Daniela Privis ja Mariann Onkel.

Lääne- ja Ida-Virumaa tantsupäeva kontserdiuht oli Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Lääne- ja Ida-Virumaa tantsupäeval pälvisid:

Rütmistatud koreograafia ühtne ja mõnusa energiaga esitus: tantsustuudio Varjud tantsuga "Kui september tantsib", autor Natalja Jakovleva-

Põnev kostüümi, grimmi ja muusika koosmõju: All Dance tantsuga "Pisut pöörased", autor Sivone Vinkel.

Mitmekülgse lavaruumi kasutuse ja koreograafiaga tervik: Arabesk tantsuga "Päikese lill", autor Natalja Bažina.

Erinevate kompositsioonivõtete kasutamine hea energiaga tantsus: Tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "Neiud", autor Maria Vladimirova.

Visuaalselt efektne organiseeritud kaos humoorikas lavastuses: Liliani Trennid tantsuga "Muinasjutt", autor Lilian Täht.

Hea kompositsioonitaju ja tugev esitus mõjusat atmosfääri loovas tantsus: tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "Valgus", autorid Ainikki Seppar ja tantsijad.

Musikaalse ja maitseka koreograafia enesekindel ja tugeva kohaloluga esitus: tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "Urban", autor Maria Vladimirova.

Eristuva muusikavalikuga tantsu täpne ja tubli esitus: Sillamäe Vanalinna kooli tantsurühm Fantaasia tantsuga "Kooli rock-n-roll", autor Viktoria Tituško.

Mõjusa rekvisiidi ja ruumikasutusega visuaalselt efektne tants: tantsustuudio Varjud tantsuga "Okei olla", autor Natalja Jakovleva.

Folgi ja tänapäevase koreograafia osav kokkutoomine tugeva energiaga mõjuvas kompositsioonis: tantsustuudio Viis Tähte tantsuga "LIS", autor Yuliia Riazantseva.

Koreograafia, muusika, kostüüm ja õudu tekitava teema suurepärane koosmõju: All Dance tantsuga "Uneparalüüs", autor Liis Alliksoo.

Suurepärane tantsutehnika ja muusika sümbioos kaasahaarava narratiiviga loos: Arabesk tantsuga "Volti leiutis", autor Natalja Bažina-

Väga hea rolliloome leidlike linnumotiivide ja kostüümiga tantsus: Arabesk tantsuga "Leevikesed", autor Jekaterina Kislova.

Erinevaid kvaliteete ja dünaamikaid siduv, musikaalne ja meisterliku grupitunnetusega esitus: EDF Tantsukool Fäm grupp tantsuga "Stimela", autorid Getter Tõškevitš ja Anastasia Bezruchenko.

Eristuv ja mitmekülgse koreograafiaga, ruumi ja graatsiat täis tants: Nüüdistantsu klass "Triple Bounce", tantsuga "Keha jätkab kuulamist", autor Yulia Batova.

Lääne- ja Ida-Virumaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks Liliani Trennid tants "Muinasjutt", autor Lilian Täht.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi, märtsi lõpul.