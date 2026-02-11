Galerii: Saaremaa tantsupäev võlus säravate lastetantsudega

"Saaremaa tantsupäeval joonistusid selgelt välja hariduslikud metoodikad ja lähenemised tantsu loomisele, mida tantsuõpetajad oma töös lastega kasutavad," jagas tantsupäeva muljeid Koolitantsu žürii- ja projektijuht Aneta Varts.

"Need on eakohased, leidlikud ja panevad lapse laval end hästi tundma. Seda ongi rõõm laval näha. Muidugi ei puudunud Saaremaa tantsupäevalt ka Saaremaa gümnasistide energia, kes vallutasid oma noorusliku säraga kogu lava," lisas Varts.

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis. Nemad teevad ka tantsude valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele.

Daniela Privise sõnul sai Saaremaal näha oskuslikku loo jutustamist, väga põhjalikku ja eakohast teemakäsitlust. "Kohtusime vestlusringis lapsi tõeliselt hoidvate õpetajatega, kelle töö paistis silma ka juba laval. Laval oli suures koguses julgeid pisikesi tantsijaid ja seda kõike kohalikus ja omanäolises võtmes," tunnustas Privis.

Erinevas vanuses tantsijate kõrval sai laval näha ka etteasteid professionaalsetelt tantsukunstnikelt. Nii omaloomingut kui uusversioone varasemalt Koolitantsu lavale jõudnud tantsudest esitasid vaatajatele Zuga Ühendatud Tantsijad koosseisus Tiina Mölder, Ajjar Ausma, Helen Reitsnik, Päär Pärenson ja Kärt Tõnisson.

Saaremaa tantsupäeva juhtis Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Tunnustuspreemiad Saaremaa tantsupäeval pälvisid:

Põnev lavaruumi ja rekvisiidi kasutus: SaareSära Tantsukool tantsuga "Oma rada pidi koju", autor Laura Olesk-Sullakatko

Huvitavad kompositsioonid aktuaalse teemakäsitlusega tantsus: SaareSära Tantsukool tantsuga "Enne und", autor Marju Võrno

Lihtsate liikumistega leidlik loo jutustus: SaareSära Tantsukool tantsuga "Poodi mängib väikene Liis", autor Marju Võrno

Eakohase teema mänguline ning vahva rekvisiidi- ja ruumikasutusega esitus: SaareSära Tantsukool tantsuga "Milline ilm on täna?", autor Marju Võrno

Mõjusa kohalolu ja koreograafia hea grupitunnetusega esitus: SG revüü 6. lend tantsuga "Sõnatult", autorid Kaisa Vahstein ja Loo Laula

Julge lavaruumi kasutuse ja kandvate pausidega pingevaba esitus: SaareSära Tantsukool tantsuga "NÕUtu", autor Annette Rungi

Noorusliku ja julge energiaga rõõmsaks tegev tants: SG revüü 6. lend tantsuga "Tuuperi-taaperi", autorid Laura Kakkum, Sebastian Blank, Natali Abel ja Siim Vatsfeld

Saaremaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks SaareSära Tantsukooli tants "Oma rada pidi koju", mille autor on Laura Olesk-Sullakatko.

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi märtsi lõpus.