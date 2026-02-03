Galerii: Koolitantsu uue hooaja avas Hiiumaa tantsupäev

Vaatamata krõbedale pakasele oli tantsusõpru kohale tulnud täismaja.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on festivali keskmes võrdsed võimalused ja noorte tantsu väärtustamine.

"Koolitants annab lastele ja noortele võimaluse esineda oma kodukohas. Professionaalsete tantsukunstnike kaasamine pakub noortele eeskujusid ja inspiratsiooni," ütles peakorraldaja.

Valiku maikuus Jõhvi kontserdimajas toimuvatele lõppkontsertidele teeb tantsupäevade žürii, kuhu kuuluvad koreograaf, tantsija ja muusik Igor Lider, koreograaf ja tantsuõpetaja Kristiina Vilipõld ning vabakutseline koreograaf ja tantsuõpetaja Daniela Privis.

Daniela Privise sõnul oli Hiiumaa maakondlikul tantsupäeval lavale jõudnud tantsude puhul selgelt näha õpetajate tehtud tööd ning lastesse ja noortesse süstitud lavalist enesekindlust. "Selle tulemusena teadsid nii pisikesed kui ka suuremad tantsijad täpselt, kus, miks ja kuidas olema peab," jagas Privis.

"Hiiumaa tantsupäeval nägime ka uusi noori tantsuloojaid ja nende tugevaid koreograafilisi ideid. Tore on tõdeda, et Hiiumaal on tantsu tulevik helge, sest järelkasvu on nii tantsijate kui ka tantsuloojate seas," lisas Kristiina Vilipõld.

Noorte tantsijate kõrval sai Kärdla kultuurikeskuse laval näha ka professionaalset tantsuteatrit. Nii omaloomingu kui uusversioonidega varasemalt Koolitantsu lavale jõudnud tantsudest esitasid vaatajatele Zuga Ühendatud Tantsijad koosseisus Tiina Mölder, Ajjar Ausma, Helen Reitsnik, Päär Pärenson ja Kärt Tõnisson.

Hiiumaa tantsupäeva juhtis Aaron Thor Härm.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on eilse tuua kontserdil esinenud tantsutruppe ning nende juhendajaid ja tantsude autoreid.

Maakondlike tantsupäevade žürii tunnustuspreemiad Hiiumaal pälvisid:

Lihtsate vahenditega loodud leidlikud ideed efektses ja tujutõstvas esituses – Tiina Tantsustuudio tantsuga "Läki randa" , autor Tiina Kaev.

, autor Tiina Kaev. Põnevad joonised, maitsekad kostüümid ja tabav muusikavalik mõnusa kohaloluga esituses – Tiina Tantsustuudio tantsuga "Iisik-siisik" , autorid Lisanna Üksik, Mia-Mare Malk, Laura Voogla ja Aveli Tee.

, autorid Lisanna Üksik, Mia-Mare Malk, Laura Voogla ja Aveli Tee. Tantsijat kaasav eakohane ja humoorikas tants – Tiina Tantsustuudio tantsuga "Liivaloss" , autor Tiina Kaev.

, autor Tiina Kaev. Leidlikud temporütmid julges esituses – Käina huvikooli mudilased tantsuga "Hambutu" , autor Maigi Taelma.

, autor Maigi Taelma. Puhas ja täpne esitus – Käina huvikooli 2. klass tantsuga "Tantsiskledes ringi" , autor Maigi Taelma.

, autor Maigi Taelma. Nooruslik muusikavalik ja koreograafiat toetav kostüüm trendikas ja kaasahaaravas tantsus – Tiina Tantsustuudio tantsuga "Laske mind läbi", autor Lisanna Üksik.

Hiiumaa maakondlikul tantsupäeval valiti publiku lemmikuks Käina huvikooli mudilaste tants "Hambutu", autor Maigi Taelma,

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 28. märtsini üle Eesti.

9. ja 10. mail jõuavad Jõhvi kontserdimajas lavale pidulikud lõppkontserdid. Lõppkontsertidel esinevad tantsud kulutab žürii välja peale kõiki maakondlikke tantsupäevi, märtsi lõpul.