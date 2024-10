Päär Pärenson lavastusest "Ilma": on tantsu, on ruumis liikumist ja näpuotsaga laulu

Lavastus tõukub küll kliimamuutustest ehk ka ilmast kõige laiemast mõttes, aga samas võetakse vaatluse alla ka millestki ilma jäämine või valmisoleku midagi ohverdada.

Viie etendaja ühistööna sündinud materjali aluseks on võetud just need küsimused, mis neid ennast kõige rohkem kõnetavad ja puudutavad, kuid kuna lavastus on suunatud noorematele vaatajalate, püütakse leida ka nurki, mis just neile võiksid sobida.

Lavastaja ja tantsija Kärt Tõnisson ütles, et see teema on väga lai ning ka selles infoväljas, kus me praegu oleme, mitmeti tõlgendatav. "Me püüdsime minna loogilist jada pidi, tõime kõigepealt nähtavaks liigirikkuse ja evolutsioonilise jada ning selle, kus me täna oleme ja miks me siin oleme, nii-öelda kohati katastroofi äärel kõikumine."

"Kindlasti on veel ka rändamise teema, kliimakriisis tuli see meie jaoks hästi oluliselt esile, kuidas mingid piirkonnad ei ole ühel hetkel enam elamiskõlblikud ja kuhu me mahume, loomulikult ka ületarbimine," sõnas ta ja lisas, et oma lavastusgrupis mõtlesid nad ühtmoodi ja suuri ebakõlasid ei tekkinud, mis olulised fookuspunktid olema peaksid. "Vaidlused olid rohkem selles, kuidas mingit teemat nähtavaks teha."

Lavastaja ja tantsija Päär Pärenson lisas, et "Ilma" on ka kaasav lavastus. "Saal on selliselt seatud, et inimesed saavad olla ise väga palju pildis ja väga palju osa võtta sellest etendusest," sõnas ta ja kinnitas, et näha saab natukene tantsu, on ringirändamist ja liikumist ruumis erinevates kohtades ning näpuotsaga on ka laulu.