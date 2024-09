Eesti Tantsuagetuuris esietenduv "Hool" uurib hoolekandmise keerukust ja ilu

"Oma elu jooksul kanname me kõik kellegi eest hoolt või siis kantakse meie eest," sõnas lavastaja ja koreograaf Helena Krinal. "Vahel on kellegi eest hoolitsemine raske. Ja siis on hoopis raske, kui meie hoolt enam ei vajata. Rääkimata sellest, kui raske on anda ennast kellegi teise hoolde. Sellest hoolimata on hoolitsemises, hoolekandmises ja hoolimises nii palju armastust. Armastust, mis meid kõrgendab ning pakub lunastust minevikus tehtud vigade eest. Hool kannab meid läbi kogu elu, sünnist surmani."

"Hoole" lavastaja ja koreograaf on eesti-palestiina tantsukunstnik Helena Krinal. Zuga Ühendatud Tantsijate koosseisus on laval Tiina Mölder, Helen Reitsnik ja Ajjar Ausma. Lavastuse kostüümikunstnik on Marta Konovalov, helikujundaja Liis Ring ning valguskunstnik Reelika Palk.

"Hool" on Helena Krinali ja Zuga Ühendatud Tantsijate kolmas ühine lavastus. Eelnevalt on loodud "Müra" (2019) ja "Häbi" (2021). "Müra" pälvis 2020. aastal Eesti Teatriauhinna nominatsiooni tantsulavastuste kategoorias.