Esietendub Helena Krinali ja ZUGA uus tantsulavastus "Häbi"

Krinali ja ZUGA huvi keskmes on seekord häbi. Lavastustrupp on võtnud eesmärgiks uurida kehaliselt häbi väljendusi, reaktsioone, kokkupuutepunkte ja mõju.

"Mulle pakub huvi häbi ja füüsilise keha seos – kuidas me kehaliselt häbi väljendame, kuidas meie keha liigub – või ei liigu –, kui tunneme häbi ja kuidas me kehaliselt tekitame kelleski teises häbi või väljendame enda häbi kellegi teise pärast. See on olnud ääretult põnev, kuna häbi ju pigem kammitseb, piiritleb, vähendab meie tegevusi, meie olemust," kirjeldas Krinal.

"Kui hirm, viha ja rõõm julgustavad ja innustavad meid tegutsema ja liikuma, siis häbiga tardume, püüame muutuda nähtamatuks, olematuks. Sealjuures ei pruugi kõrvalseisja üleüldse aru saada, miks häbi tuntakse. Ja see, miks tuntakse, ei huvita mind hoopiski nii palju kui see, et kuidas me häbis olles, häbi tundes käitume ja kuidas me seda enda jaoks lahendada püüame," lisas ta.

"Neid küsimusi olemegi koos tantsijatega küsinud ja neile vastuseid püüdnud leida, ühte ja teistpidi kokku pannud ja lahti harutanud, ja lõpuks välja jõudnud üsna lihtsalt loetava looni."

Lavastaja on Helena Krinal, laval Helen Reitsnik, Tiina Mölder, Ajjar Ausma, dramaturg Katrin Tegova, kunstnik Keili Retter, valguskunstnik Oliver Kulpsoo, helilooja Liisa Hirsch.

'"Häbi" produtsent on Väike Objekt A ja kaasprodutsent Sõltumatu Tantsu Lava.

Esietendus 8. oktoobril kell 19, etenduspaik Ülase 16/Madara 22. Järgmised etendused: 9., 12. ja 15. oktoobril kell 19.