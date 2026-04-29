Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

Teater
Teater

29. aprillil esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Ungari koreograafi Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk", kus tantsijad manipuleerivad nii enda kui vaataja tähelepanuvõimega.

Júlia Vavra on Budapestis elav vabakutseline tantsija, etendaja ja koreograaf, kellele meeldib töötada vastuolude ja tabudega ning mõtiskleda reeglite, käitumise ja mustrite üle.

""Tähelepanuvõrk" räägib sellest, kuidas meie tähelepanu rändab. Me püüame koos tantsijatega leida viisi, kuidas publiku tähelepanu äratada, seda suunata või ära petta. Kasutasime ka rööprähklemist, kus tantsijate tähelepanu kisutakse erinevatesse suundadesse ja nad peavad keskenduma erinevatele asjadele samal ajal," ütles lavastaja, koreograaf ja kostüümikunstnik Júlia Vavra.

Lavastus sündis rahvusvaheliste projektide sarja raames, kus eesti tantsijad saavad katsetada uusi praktikaid väliskoreograafide lavastustes.

"Sõltumatu Tantsu Lava on viimasel ajal väga suure fookuse rahvusvahelisele koostööle suunanud, mis tähendab, et meid huvitavad rahvusvahelised kooslused ja dialoogid kunstnike tasandil," ütles STL tegev- ja loominguline juht Triinu Aron.

Laval on viis eesti tantsijat, kes valiti truppi avatud töötoa käigus.

"Júlia on täiesti fantastiline inimene ja koreograaf, see, kuidas ta meiega töötab, kuidas ta seda protsessi läbi viib ja ruumi hoiab, on täiesti eriline," ütles tantsija Tiina Mölder.

Etendused toimuvad maikuus Sõltumatu Tantsu Laval Tellliskivi loomelinnakus.

"Psühho"

INTERVJUUSARI "ID"

19:02

Soul-artist Mica Millar: uue albumi esitlus on väga närvesööv

18:55

Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

18:55

Eestis annab kontserte Berliini improviseeriv sümfooniaorkester Stegreif

17:06

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

15:15

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

11:27

Berit Petolai: kirjandusel võiks olla lepitav ja rahustav jõud

10:14

Eneli Järs: Kanuti Gildi Saal on nüüd suureks saanud, aga jääb hingelt nooreks ja tooreks

11:36

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

16:24

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

27.04

Mikk Jürjens lahkub Tallinna Linnateatri ridadest

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

28.04

Põltsamaa linna 100. sünnipäeva puhul avati uus näitus "Põltsamaalt Eestimaale"

28.04

Veneetsia biennaali Eesti paviljoni komissar: me ei tohi venelaste pärast taanduda

11:42

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

28.04

Suri väliseesti keeleteadlane Jaan Puhvel

28.04

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

