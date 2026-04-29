Sõltumatu Tantsu Laval esietendub Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk"

29. aprillil esietendub Sõltumatu Tantsu Laval Ungari koreograafi Júlia Vavra lavastus "Tähelepanuvõrk", kus tantsijad manipuleerivad nii enda kui vaataja tähelepanuvõimega.

Júlia Vavra on Budapestis elav vabakutseline tantsija, etendaja ja koreograaf, kellele meeldib töötada vastuolude ja tabudega ning mõtiskleda reeglite, käitumise ja mustrite üle.

""Tähelepanuvõrk" räägib sellest, kuidas meie tähelepanu rändab. Me püüame koos tantsijatega leida viisi, kuidas publiku tähelepanu äratada, seda suunata või ära petta. Kasutasime ka rööprähklemist, kus tantsijate tähelepanu kisutakse erinevatesse suundadesse ja nad peavad keskenduma erinevatele asjadele samal ajal," ütles lavastaja, koreograaf ja kostüümikunstnik Júlia Vavra.

Lavastus sündis rahvusvaheliste projektide sarja raames, kus eesti tantsijad saavad katsetada uusi praktikaid väliskoreograafide lavastustes.

"Sõltumatu Tantsu Lava on viimasel ajal väga suure fookuse rahvusvahelisele koostööle suunanud, mis tähendab, et meid huvitavad rahvusvahelised kooslused ja dialoogid kunstnike tasandil," ütles STL tegev- ja loominguline juht Triinu Aron.

Laval on viis eesti tantsijat, kes valiti truppi avatud töötoa käigus.

"Júlia on täiesti fantastiline inimene ja koreograaf, see, kuidas ta meiega töötab, kuidas ta seda protsessi läbi viib ja ruumi hoiab, on täiesti eriline," ütles tantsija Tiina Mölder.

Etendused toimuvad maikuus Sõltumatu Tantsu Laval Tellliskivi loomelinnakus.