Sveta Grigorjeva uuslavastus sünnib Südalinna Teatri ja STL-i koostöös

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Südalinna Teater ja Sõltumatu Tantsu Lava (STL) toovad esimese koostööna 20. veebruaril publikuni Sveta Grigorjeva uuslavastuse "Cosmodolphins".

Lavastus seob omavahel pärimuse, utoopia ja ulme, et leiutada viise, kuidas tänaste kobarkriiside taustal inimkonnana edasi liikuda. Grigorjeva küsib: "Mis liiki kogukondasid me vajame? Mis liiki tantse võiksime jätkusuutlikuma maailma loomise tarvis tantsida? Kuidas olla koos maailmas, mis meid aina rohkem killustab?"

Koostöö riigi osalusega suurteatri ning omaalgatusliku kaasaegse tantsukunsti keskuse vahel loob tegijate sõnul võimaluse kõnetada senisest laiemat publikut – nii traditsioonilise sõnateatri vaatajaid kui ka kaasaegse tantsu huvilisi – ning kõnetada neid, keda emb-kumb teater pole seni veel puudutanud.

"Kui jõud ühendavad niivõrd erinevad etendusasutused, on suur tõenäosus, et mõlema publiku jaoks sünnib midagi seninägematut. Samuti on meil hea meel, et saame tantsukunstnikele pakkuda võimalust töötada suuremal laval ja suurema teatri struktuurides, kui Sõltumatu Tantsu Lava tänased tingimused võimaldavad," sõnas STL-i juht Triinu Aron.

"Sveta Grigorjeva võinuks ju iseenesest jõuda meie teatrisse ka palju varem," arutles Südalinna Teatri kunstiline juht Dimitri Petrenko. "Grigorjeva on hetkel ilmselt tuntuim eesti- ja venekeelset kultuuriruumi ühendav kunstnik, mistõttu tundus ainuõige, et Südalinna Teatri laval sünnib just tema lavastus, mis esitab küsimusi rahvuskultuuri ja kuuluvuse, traditsioonide ja nende muutumise kohta. Grigorjeva lavastuste publik on peamiselt noored ja noorte, sh venekeelsete noorte jõudmine Südalinna Teatrisse on meie üks praegusi pealisülesandeid. Grigorjeva lavastused on olnud hea näide tantsuteatrist, mis püüab ühendada kontseptuaalsust ja füüsilisust."

Lisaks lavastaja ja koreograaf Sveta Grigorjevale etendavad uuslavastust Tatjana Jegoruškina, Alissija-Elisabet Jevtjukova, Indrek Kornel, Katrin Kreutzberg, Oleksandra Levytska, Jaana Persidski, Olga Privis, Anna Sergejeva, Kristiina Vilipõld.

Lavastuse helilooja ja tehniline tugi on Martin Kirsiste. Valguskunstnik Sebastian Talmear. Lava- ja kostüümikunsti eest vastutab Lisette Sivard. Videokunstnik on Piret Parrest, dramaturg Kerli Ever.

Sveta Grigorjeva "Cosmodolphins" esietendub Südalinna Teatri ringlaval 20. veebruaril.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

