Sõltumatu Tantsu Lava uus tantsulavastus räägib koosolemise keerukusest

"The Space Between Us Is Not Empty" ("Ruum, mis hoiab – kaugus, mis puudutab") ei sisalda viimseni lihvitud vastuseid paremaks hakkamasaamiseks, vaid mõjub tegijate sõnul mõtlemapaneva teekonnana, kutsudes publikut kaasa ühele teraapilisele ja samas raputavale rännakule.

See on tantsijate Arolin Raudva, Juulius Vaiksoo, Helina Karvaku, Leevi Rauhalahti, Maryn-Liis Rüütelmaa ja Rūta Ronja Pakalne sügavalt isiklik tunnistus raskel ajal üksteisega koosolemise erinevatest nüanssidest. Tegeliku iseenda näitamine on usalduse eeltingimus ja samas suurim väljakutse. Risk, mis tuleb võtta, et saaks tekkida ühtsustunne.

Publikul palutakse saali siseneda avatud meelega ning keskenduda pigem ruumis toimuva kogemisele, kui mõtestamisele. "See on võimalus osa saada laval toimuvast situatsioonist, mis on tajutav kogu kehaga," sõnasid lavastuse tantsijad. ""The Space Between Us Is Not Empty" ei ole veel lõplik – meie vaheline ruum ei ole veel üdini hoitud ja kaugus läbini ei puuduta, kuid saali siseneva publiku abil võib see kõik realiseeruda ning sündida midagi maagilist."

Lavastuse helikujundaja on Israel Bañuelos Loreto, lava- ja kostüümikunstniku Pire Sova, valguskunstnik Kristiina Tinnu Tang ning dramaturg ja fotograaf Alissa Šnaider.

Rūta Ronja Pakalne on Läti-Eesti vabakutseline tantsu- ja filmikunstnik. Tema interdistsiplinaarne praktika hõlmab koreograafiat, etenduskunsti, filmitegemist ja õpetamist, uurides keha, kohalolu ja igapäevaelu kogemust. Tal on koreograafia bakalaureusekraad Läti Kultuuriakadeemiast, filmikunsti magistrikraad Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudist, lisaks on ta koolitanud end P.A.R.T.S.-is Brüsselis. Alates 2019. aastast õpetab Pakalne BFM-is, Tallinna Balletikoolis ja Eesti Tantsuagentuuris.