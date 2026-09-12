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Peeter Rästas: Rakvere teatri näitlejate suur eelis on suur mängukoormus

Teater
Foto: ERR
Teater

Näitleja Peeter Rästas rääkis saates "OP", et Rakvere teatri näitlejatel on see suur eelis, mis ei tähenda alati küll kvaliteeti, aga kvantiteedi mõttes saab palju mängida. Näitleja Anneli Rahkema sõnul on ta aja jooksul mõistnud, et kõige paremini õnnestuvad tal ebastabiilse siseeluga tüüpide kehastamine.

"Me käime tihti metsas, mina käin seenel," ütles Rakvere teatri näitleja Anneli Rahkema.

"Mina lihtsalt olen, võtan metsa. Rakvere tammik on minu lemmikkoht ja Annelile meeldib ka väga. Ma ei tea üheski teises Eesti linnas sellist tammikut, mis oleks nii ürgmetsaks jäetud," tõdes Rakvere teatri näitleja Peeter Rästas. "Metsas on alati midagi vaadata, siin ei hakka kunagi igav. Käime ka talvel metsas, joome teed ja kohvi, lihtsalt oleme, mina käin metsas ilu pärast. Metsas on esteetiline ilu ja akustiline ilu. Lõhnailu ka. Kõdulõhn on parim." 

Rahkema ja Rästas on elanud kogu elu Rakveres, õppinud samas teatrikoolis, töötanud Rakvere teatris ja neist on saanud ka elukaaslased.

Andres Noormets oli Rästase ja Rahkema eriala õppejõud ja kursuse juhendaja Viljandi kultuuriakadeemias ning on ka Rakvere teatri hooaja avalavastuse "Vöötrada" lavastaja, kus peaosi kehastavad Rästas ja Rahkema. "Andreselt on palju õppida" lisas Rästas.

"Mulle tundub, et ma olen teatris kõike teinud. Ma tean, millised on need rollid, millega ma lõbutsen. Aja jooksul olen aru saanud, millised rollid mulle sobivad. Mul on tunne, et mulle sobivad, ja seda on Peeter öelnud, tüübid, kes ei ole kõige stabiilsema siseeluga. Pisut soodad tüübid," muheles Rahkema.

"Vahest isegi rohkem, kui pisut," lisas Rästas.

Meeldejäävatest rollidest rääkides tõi Rahkema välja lavastused "Tuulte pööris", "Toatüdrukud" ja "Köök".

Rästase lemmiklavastused on "Vaal" ja "Lasteaed".

Rahkema meenutas aega, mil nad ise otsisid endale lavastajad ja tegid monotükid. "Minul oli Kertu Moppel ja Peetril Kadri Noormets," nentis Rahkema.

"Ma olen palju häid rolle teinud, lihtsalt see kompott on tihtipeale väga hästi. Näiteks Urmas Vadiga teed tükki, ma ei oska öelda, mis see roll mul on, tavaliselt on see inimene, kes on hädas," tõi Rästas välja.

"Lavastust "Lasteaed" on ikka väga äge mängida," muheles Rahkema.

"Oleme nüüd vanemast peast seda palju arutanud, et meie suur eelis Rakvere teatris on see, see ei ole alati kvaliteet, aga kvantiteedi mõttes saame me palju mängida," rõhutas Rästas. "See on pidev näitlejatreeningus olemine."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

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