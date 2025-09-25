Rakvere teatris tembutab Karlsson katuselt

Loo "Väikevend ja Karlsson katuselt" lavastanud Urmas Lennuki jaoks oli oluline leida võti Karlssoni isikuomaduste lahtimuukimiseks.

"Ta ei saa ju olla nii enesekeskne ja egoistlik inimene – tegelikult on tal samamoodi lähedusvajadus. Kui sa üksinda katusel elad, siis tegelikult ju otsid kontakti ja sõpru – see oli põhiline. Sealt edasi tulidki juba suhted ja käitumismustrid, mis Karlssonil on ju sellised, et kui me oleme lapsed olnud, siis natuke mäletame ja need tulevad ikka tuttavad ette küll. Eks me ka olime mõnikord võib-olla natuke isekamad, aga selle taga polnud mitte midagi muud kui inimlik soov olla kellegi jaoks tähtis," rääkis Lennuk.

Rainer Elhi mängib väikevenda ehk seitsmeaastast esimese klassi poissi, kel on oma kindlad unistused.

"Südamliku, tundliku poisi teekond. Ta tahab endale sõpra ja ta lõpuks saab endale sõbra ja koera. Ta jõuab selleni, et elu ja seda eluprotsessi tuleb usaldada ning ühel hetkel sa saad kõik, mida sa tahad," lausus Elhi.

Urmas Lennuki sõnul oli lastele lavastades vahva leida seoseid täiskasvanute lavastustega.

"Dünaamika on natuke teine, kõik sündmused peavad natuke suuremad olema kui päris psühholoogilises draamas. Aga samas oligi vahva avastada, et tegelikult on ikkagi needsamad inimestevahelised suhted ka laste loos hästi olulised.

Et mis muudab midagi sündmustes ja kuidas keegi sellele reageerib. Selles suhtes oli tore. Aga muidugi tuleb siin sellist natukene võimendatust endast välja lasta ja natukene 100-ga mängida näitlejatel. Ehk kohati oli tore ja kohati oli raske," sõnas ta.