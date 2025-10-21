Pildid: Rakvere Teatris algasid lavastuse "Sügissonaat" proovid

Pärast seitsmeaastast eemalolekut sõidab edukas kontsertpianist Charlotte tagasi kodumaale, et kohtuda taas oma tütre Evaga. Ema ja tütre suhe on keeruline – Charlotte valis emadusega kaasnevate kohustuste asemel pianistikarjääri, sest see oli ainus viis, kuidas ta sai toimida ja ellu jääda. Öise suhteklaarimise ajal avatakse minevikuhaavad, jällenägemist varjutavad etteheited ja eneseõigustused. Vastastikuse läheduse vajadus paneb ema ja tütre teineteist kordamööda otsima ja tõrjuma.

Intiimse näitemängu andestamise võimalikkusest lavastab Eva Koldits. "Bergmani teose üks olulisemaid aspekte on, et see jõuab andestuseni. See ei tähenda mitte seda, et üks andestab teisele, vaid sellise andestuseni, et meil on võimalik ühiselt pinnalt edasi minna. Ta jääb igal juhul kriipima, sest me ei jõua kunagi teise inimeseni, kuigi me võime nii arvata," sõnas lavastaja.

Autor Ingmar Bergman "Höstsonaten", tõlkija Ülev Aaloe, lavastaja Eva Koldits, kunstnik Kairi Mändla, osades Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Margus Grosnõi, Loviise Kapper.