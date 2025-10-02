Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

David Woodi lugu räägib kahest aiapäkapikust, kes otsustavad lahkuda turvalisest koduõuest, et kordki pererahva eeskujul ära puhkusele minna. Neid ootab ees päikese ja oma saare otsing, kuid ka uued sõbrad, kes päkapikkude seni üksluiseid päevi värvikamaks muudavad.

Päkapikkude maailmavallutusplaanid seab lavale Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavastajasuuna üliõpilane Robi Varul, kellele see on diplomitöö. Lavastaja sõnul on autor hoidunud moraliseerimisest ning usaldanud laste vaistu ja suutlikkust käia loo ja tegelastega kaasas. Üks õpetlik lugu ei vaja tohutult seletusi, vaid lihtsat äratuntavust. "Lapsena oli minu jaoks suur pettumus, kui sain aru, et mind on vaatajana alahinnatud. Kui tulla teatrisse, saab väike vaataja kogemuse võrra rikkamaks selle osas, mida koolis ega lasteaias pole nii lihtne õpetada," jagas Varul.

Lavastuse kunstnik on Reili Evart, helilooja ja muusikaline kujundaja Hando Põldmäe, liikumisjuht Liis Niiler, osades Tuuli Maarja Möller, Madis Mäeorg, Tarvo Sõmer, Johannes Richard Sepping ja Liisa Aibel.