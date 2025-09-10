X!

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale
Rakvere teatri väikeses saalis esietendub 12. septembril USA draamakirjaniku Bernard Pomerance'i "Elevantmees". Eestis toob loo esmakordselt publiku ette Taago Tubin.

Tõsielusündmustel põhinev näidend jutustab 19. sajandi inglasest Joseph Merrickust, kelle põetud haruldane moonutav haigus andis talle pealkirjaks oleva hüüdnime. Draama pakub ajatu vaatluse inimeste seas võõraks jäämisest, igatsusest saada aktsepteeritud, aga ka sellest, kuidas inetuks peetu ühiskonda korraga veetleb ja eemale tõukab, seades kahtluse alla normaalsuse määrangud. Nimiosas teeb oma senise näitlejatee kõige nõudlikuma rolli Johannes Richard Sepping.

"Me loome ka tänasel suurel sallivuse ajastul väga kergesti stereotüüpe – juba peale vaadates paneme teise inimese kohe kuhugi kasti. Me ei suuda vaadata pealispinnast kaugemale. "Tänapäeval ei ole need tõrked niivõrd välimuse, vaid rohkem väljaütlemiste põhised, anname väga kergesti hinnanguid. Püüame inimesi justkui aidata, painutades neid endasarnaseks, "normaalseks", kuid kas see tegelikult aitab neid või loob hoopis probleeme juurde?" rääkis Johannes Richard Sepping. 

Lavastaja ja muusikaline kujundaja on Taago Tubin, kunstnik Illimar Vihmar, videokujundaja Ave Palm, valguskujundaja Sander Põllu (VAT Teater), helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, koreograaf Helen Solovjev, osades Johannes Richard Sepping, Imre Õunapuu, Laura Niils, Liisa Aibel, Tarvo Sõmer, Madis Mäeorg ja Vootele Ruusmaa (külalisena).

