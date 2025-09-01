Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

"Kiivipäev" on lugu üksi elavast pedandist, kelle kindel elurütm läheb uppi pärast üht ootamatut elujuhtumit. Peaosalist kehastav Eduard Salmistu ei tahtnud oma tegelaskujust teha karikatuuri.

"See võib väga kergelt juhtuda ja ma kardan, et siis oleks kogu see lugu natuke teise sängi läinud. Sellest püüdsin hoiduda. Võib-olla oleks see olnud kergema vastupanu tee. Aga see südamlik huumor tuleb praegu hästi välja ja minu meelest on nii ausam," selgitas Salmistu.

Lavastaja Peeter Raudsepale meeldib "Kiivipäeva" sooja alatooniga huumor. "Seda kohtab kaasaegsete näidendite puhul päris vähe. Sellist julma nalja ja musta huumorit on – ja eks ma olen ise ka selliseid teinud –, see on valdav. Hea oli leida selline inimlikult puudutav lugu," sõnas Raudsepp.

"Need teemad, mis seal õhus on, lapsed ja juba vanemaks jäävad lastevanemad, tulid ka mulle tuttavad ette. Olen ma ka oma tühjas Rakvere korteris konnanud ringi nagu siin see peategelane Barnabé. Ehk äratundmismomente oli ka endal päris palju," lisas ta.

"Kiivipäev" esietendus 29. augustil Rakvere teatri suures majas.