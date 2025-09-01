X!

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

Teater
Peeter Raudsepa lavastus
Peeter Raudsepa lavastus "Kiivipäev" Autor/allikas: Kalev Lilleorg/Rakvere teater
Teater

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse näitekirjaniku Laetitia Colombani komöödiaga "Kiivipäev". Näidendi tõlkis Triinu Tamm, lavastas Peeter Raudsepp ja lavastuse kujundas Kristjan Suits.

"Kiivipäev" on lugu üksi elavast pedandist, kelle kindel elurütm läheb uppi pärast üht ootamatut elujuhtumit. Peaosalist kehastav Eduard Salmistu ei tahtnud oma tegelaskujust teha karikatuuri.

"See võib väga kergelt juhtuda ja ma kardan, et siis oleks kogu see lugu natuke teise sängi läinud. Sellest püüdsin hoiduda. Võib-olla oleks see olnud kergema vastupanu tee. Aga see südamlik huumor tuleb praegu hästi välja ja minu meelest on nii ausam," selgitas Salmistu.

Lavastaja Peeter Raudsepale meeldib "Kiivipäeva" sooja alatooniga huumor. "Seda kohtab kaasaegsete näidendite puhul päris vähe. Sellist julma nalja ja musta huumorit on – ja eks ma olen ise ka selliseid teinud –, see on valdav. Hea oli leida selline inimlikult puudutav lugu," sõnas Raudsepp.

"Need teemad, mis seal õhus on, lapsed ja juba vanemaks jäävad lastevanemad, tulid ka mulle tuttavad ette. Olen ma ka oma tühjas Rakvere korteris konnanud ringi nagu siin see peategelane Barnabé. Ehk äratundmismomente oli ka endal päris palju," lisas ta.

"Kiivipäev" esietendus 29. augustil Rakvere teatri suures majas.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Rakvere teater avas uue hooaja Prantsuse komöödiaga "Kiivipäev"

18:45

Viljandi kultuuriakadeemias algas õppeaasta äsja renoveeritud peahoones

17:18

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

17:12

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

16:20

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

16:12

Nädalavahetuse vaadatuim film oli teist nädalat "Materialistid"

15:56

Tallinnas ja Tartus algab Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival

13:42

Buena Vista Social Clubi orkestrijuht Jesus Ramos esineb uue kollektiiviga Tallinnas

13:21

Arvustus. Loodetavasti vaatab Mariin K. välismaa suunas

13:16

Keeleminutid. Eestikeelne TI-hüpe

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

31.08

Tallinna linnaelumuuseum avab novembris uksed

31.08

Galerii: Kadrioru kunstimuuseumis avatud näitus avab lillede tähendust ja mõjujõudu

17:18

Rahvusraamatukogu ajutine pind Tallinnas Narva maanteel sulgeb uksed

11:36

Veneetsia filmifestivali päevik: Olivier Assayasi "Kremli võlur" jääb justkui poolele teele

09:47

ETV-s tele-esilinastub Jaak Kilmi ja Kiur Aarma dokfilm "Lahkumine Tallinnast. 1941"

17:12

Rasmus Kaljujärv liitus Eesti Draamateatri trupiga

08:00

Minu elu muutnud raamat | Astra Irene Susi ja "Maailma lõpus"

13:05

Berk Vaher: rohkem sisuloojaid!

30.08

Veneetsia filmifestivali päevik: Tereza Nvotova lööb ka kogenud tegijatelt jalad alt

16:20

Galerii: Tartus toimus kümnes Aparaaditehase festival

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo