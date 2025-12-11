Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat"

Emadusega kaasnevate kohustuste asemel pianistikarjääri valinud Charlotte kohtub pärast mitmeaastast eemalolekut taas oma tütre Evaga. Jällenägemisrõõmu asemel asutakse lahti kiskuma minevikuhaavu, tehes etteheiteid ja õigustades tehtud otsuseid. Vastastikuse läheduse vajadus paneb ema ja tütre teineteist kordamööda otsima ja tõrjuma.

Üks lavastuse tegelastest ütleb, et sinu sõnad peavad paika sinu reaalsuses ja minu sõnad minu reaalsuses, ja kui me sõnu vahetame, muutuvad nad väärtusetuks.

"Ma arvan, et meie ülesanne inimestena on leida nende reaalsuste vahel veel üks reaalsus, kus sõnadel oleks ühine väärtus. Püüd selle poole peab olema, isegi läbi süüdistuste ja valu," avas lavastaja Eva Koldits.

Autor Ingmar Bergman, tõlkija Ülev Aaloe, kunstnik Kairi Mändla ja valguskujundaja Roomet Villau. Laval on Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Loviise Kapper, Margus Grosnõi ja külalisena pianist Kadri-Ann Sumera.