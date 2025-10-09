X!

Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvib näitleja Liv Ullmann

Film
Liv Ullmann.
Liv Ullmann. Autor/allikas: CAP/TFS/Scanpix
Film

2026. aasta Euroopa filmiauhindadel antakse elutööpreemia Norra näitlejale Liv Ullmannile tema silmapaistva karjääri eest näitleja, režissööri ja stsenaristina.

1938. aastal Tokyos sündinud Liv Ullmann kasvas üles Kanadas, enne kui kolis koos ema ja õega Norrasse. Pärast näitlejaõpinguid liitus ta Norra rahvusteatriga Oslos ning oli juba tunnustatud näitlejanna, kui kohtus 1960. aastate keskel režissöör Ingmar Bergmaniga. Kuulsuse kinolinal tõigi Ullmannile koostöö Bergmaniga.

Ullmanni tuntumate rollide hulka kuuluvad "Persona" (1966), "Sosinad ja karjed" (1972), "Häbi" (1968), "Stseenid ühest abielust" (1974) ja "Sügissonaat" (1978).

Kokku mängis Ullmann kümnes Bergmani linateoses. Rollid filmides "Näost näkku" (1976) ja "Väljarändajad" (1971, rež Jan Troell) tõid näitlejale ka Oscari nominatsioonid. "Väljarändajate" eest pälvis Ullmann ka Kuldgloobuse. Kokku on Ullmann täitnud üle 50 filmirolli.

Liv Ullmanni esimene film režissöörina oli "Sofie" (1992), mis jutustas loo juudi naisest Kopenhaagenis aastatel 1886–1907. Sellele järgnes Nobeli preemia laureaadi Sigrid Undseti suure ajaloolise eepose "Kristiina Lauritsatütar" (1995) ekraniseering, mille tegevus toimub 14. sajandi Norras.

Viimane Ullmanni lavastatud film, "Miss Julie", peaosades Jessica Chastain ja Colin Farrell, jõudis vaatajateni 2014. aastal.

Elutööpreemia antakse Ullmannile üle 17. jaanuaril Berliinis, kus toimub Euroopa filmiauhindade tseremoonia.

2018. aastal pälvis Ullmann ka PÖFF-i elutööauhinna.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvib näitleja Liv Ullmann

