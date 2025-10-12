Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul peegeldab festivali esindusprogramm seda, mis toimub meie ümber. "Sõjad, ökoloogiline kriis, autoritarism, immigratsioon, poliitilise eliidi arrogantsus, naiste allasurutus… aga ennekõike siiski peresuhted: lahkuminekud, koduvägivald… – kõik see, mida meie lapsed peavad läbi elama ja mis neile eluks ajaks jälje jätab," loetles ta tänavuste filmide teemasid.

Valikus on esindatud kõik kontinendid, välja arvatud Austraalia ja Antarktis, kaugeimad riigid, kust filmid Tallinna saabuvad, on Filipiinid, Mehhiko, Jaapan ja Kanada.

Noorim autor on 30-aastane katalaanist Hispaania režissöör Júlia de Paz Solvas ja vanim 65-aastane norrakas Petter Næss. Üks tuntumaid Norra lavastajaid, "Ellinguga" ka Oscarile kandideerinud Næss toob PÖFF-ile oma värske komöödia "Ei kommenteeri".

Kõige säravamaid auhindu on võitnud grusiin Giorgi Ovašvili, kelle tuntuimad filmid on "Teine kallas" ja "Maisisaar" – kummagi neist esitas Gruusia omal ajal ka mitteingliskeelse filmi Oscarile. Tema uus film "Kuu, minu isa" on tõsielul põhinev psühholoogiline draama isast ja pojast, kes ühinevad pärast pikki aastaid ja lähevad koos mägedesse, kus avaneb tasapisi isa sünge minevik.

Kavva kuuluvatest autoritest on varem Oscarile esitatud ka Egiptuse režissööri Abu Bakr Shawky, Maroko režissööri Nour-Eddine Lakhmari ja Mongoolia režissööri Sengedorj Janchivdorji linateoseid. Viimase film "Vaikuse linna autojuht", mis võitis 2024. aastal PÖFFi grand prix´, esindab Mongooliat ka tänavusel Oscari konkursil. Tema uues filmis "Müüride poeet" naaseb tuntud kunstnik, kes jättis aastaid tagasi kunsti pärast maha oma naise ja tütre, Mongooliasse, et luua oma viimane monumentaalne seinamaal.

Oma värske filmiga on Tallinnas tagasi ka Filipiini režissöör Jun Robles Lana, kes sai 2019. aasta PÖFFil filmi "Kalel (15)" eest parima režissööri ja 2022. aastal filmi "Meist, kuid mitte ainult" eest kõrvalvõistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parima filmi auhinna. "Sisa" on tema uus teos, ajalooline põnevusdraama, mis kujutab filipiinlaste vastupanu USA ülemvõimule aastal 1902 ja on pühendatud naistele, kes selles osalesid.

PÖFFil auhinnatud on ka jaapanlane Yukihiro Morigaki, kelle debüütfilm "Jumalaga, taat!" võitis 2017. aastal parima Aasia filmi auhinna. Tema uus film "Kujuteldav koer ja valelik kass" toob vaatajate ette ühe traditsioonilise jaapani perekonna lahkukasvamise loo.

Põhivõistlusprogramm:

"Ei kommenteeri" (Norra), rež Petter Næss

"Hea tütreke" (Hispaania), rež Júlia de Paz Solvas

"Jutud" (Austria-Prantsusmaa-Belgia-Egiptus-Rootsi), rež Abu Bakr Shawky

"Kahetisus" (Iraan), rež Abbas Nezamdoost

"Katkendlikud jooned" (Hispaania), rež Anxos Fazáns

"Konn ja vesi" (Saksamaa), rež Thomas Stuber

"Kujuteldav koer ja valelik kass" (Jaapan), rež Yukihiro Morigaki

"Kuu, minu isa" (Luksemburg-Türgi-Gruusia-Saksamaa-Tšehhi-Bulgaaria), rež Giorgi Ovašvili

"Mira" (Maroko), rež Nour-Eddine Lakhmari

"Müüride poeet" (Mongoolia), rež Sengedorj Janchivdorj

"Pea vastu, Inglismaa nimel" (Suurbritannia), rež Richard Hawkins

"Sisa" (Filipiinid), rež Jun Robles Lana

"Tõmbsooned" (Kanada), rež Raymond St-Jean

"Täismäng paradiisi" (Portugal-Itaalia-Argentina), rež João Nuno Pinto

"Ungari pulm" (Ungari), rež Csaba Káel

"Versalles" (Mehhiko), rež Andrés Clariond

"Üheskoos üksi" (Türgi-Kreeka-Rumeenia), rež Ali Vatansever

Žürii tööd juhib filmidega "Jumal on olemas, tema nimi on Petrunija" ja "Maailma kõige õnnelikum mees" tunnustust võitnud Põhja-Makedoonia režissöör Teona Strugar Mitevska. Tema kõrval kuuluvad žüriisse filmide "Lohejooksja", "007: veidi lohutust" ja "Avastades Eikunagimaad" operaator Roberto Schaefer, komöödiasarja "Sõbrad" kostüümikunstnikuna tuntud Debra McGuire, filmi "Õpetajate tuba" tootnud Saksa produtsent Ingo Fliess ja Mongoolia produtsent ja stsenarist Nomuunzul Turmunkh.