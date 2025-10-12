X!

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

Film
"Pea vastu, Inglismaa nimel" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi, milles jõuab vaatajate ette 17 linateost, millest 16 puhul on tegu maailma- ja ühe puhul rahvusvahelise esilinastusega.

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul peegeldab festivali esindusprogramm seda, mis toimub meie ümber. "Sõjad, ökoloogiline kriis, autoritarism, immigratsioon, poliitilise eliidi arrogantsus, naiste allasurutus… aga ennekõike siiski peresuhted: lahkuminekud, koduvägivald… – kõik see, mida meie lapsed peavad läbi elama ja mis neile eluks ajaks jälje jätab," loetles ta tänavuste filmide teemasid.

Valikus on esindatud kõik kontinendid, välja arvatud Austraalia ja Antarktis, kaugeimad riigid, kust filmid Tallinna saabuvad, on Filipiinid, Mehhiko, Jaapan ja Kanada.

Noorim autor on 30-aastane katalaanist Hispaania režissöör Júlia de Paz Solvas ja vanim 65-aastane norrakas Petter Næss. Üks tuntumaid Norra lavastajaid, "Ellinguga" ka Oscarile kandideerinud Næss toob PÖFF-ile oma värske komöödia "Ei kommenteeri".

Kõige säravamaid auhindu on võitnud grusiin Giorgi Ovašvili, kelle tuntuimad filmid on "Teine kallas" ja "Maisisaar" – kummagi neist esitas Gruusia omal ajal ka mitteingliskeelse filmi Oscarile. Tema uus film "Kuu, minu isa" on tõsielul põhinev psühholoogiline draama isast ja pojast, kes ühinevad pärast pikki aastaid ja lähevad koos mägedesse, kus avaneb tasapisi isa sünge minevik.

Kavva kuuluvatest autoritest on varem Oscarile esitatud ka Egiptuse režissööri Abu Bakr Shawky, Maroko režissööri Nour-Eddine Lakhmari ja Mongoolia režissööri Sengedorj Janchivdorji linateoseid. Viimase film "Vaikuse linna autojuht", mis võitis 2024. aastal PÖFFi grand prix´, esindab Mongooliat ka tänavusel Oscari konkursil. Tema uues filmis "Müüride poeet" naaseb tuntud kunstnik, kes jättis aastaid tagasi kunsti pärast maha oma naise ja tütre, Mongooliasse, et luua oma viimane monumentaalne seinamaal.

Oma värske filmiga on Tallinnas tagasi ka Filipiini režissöör Jun Robles Lana, kes sai 2019. aasta PÖFFil filmi "Kalel (15)" eest parima režissööri ja 2022. aastal filmi "Meist, kuid mitte ainult" eest kõrvalvõistlusprogrammi "Kriitikute valikud" parima filmi auhinna. "Sisa" on tema uus teos, ajalooline põnevusdraama, mis kujutab filipiinlaste vastupanu USA ülemvõimule aastal 1902 ja on pühendatud naistele, kes selles osalesid.

PÖFFil auhinnatud on ka jaapanlane Yukihiro Morigaki, kelle debüütfilm "Jumalaga, taat!" võitis 2017. aastal parima Aasia filmi auhinna. Tema uus film "Kujuteldav koer ja valelik kass" toob vaatajate ette ühe traditsioonilise jaapani perekonna lahkukasvamise loo.

Põhivõistlusprogramm:

  • "Ei kommenteeri" (Norra), rež Petter Næss
  • "Hea tütreke" (Hispaania), rež Júlia de Paz Solvas
  • "Jutud" (Austria-Prantsusmaa-Belgia-Egiptus-Rootsi), rež Abu Bakr Shawky
  • "Kahetisus" (Iraan), rež Abbas Nezamdoost
  • "Katkendlikud jooned" (Hispaania), rež Anxos Fazáns
  • "Konn ja vesi" (Saksamaa), rež Thomas Stuber
  • "Kujuteldav koer ja valelik kass" (Jaapan), rež Yukihiro Morigaki
  • "Kuu, minu isa" (Luksemburg-Türgi-Gruusia-Saksamaa-Tšehhi-Bulgaaria), rež Giorgi Ovašvili
  • "Mira" (Maroko), rež Nour-Eddine Lakhmari
  • "Müüride poeet" (Mongoolia), rež Sengedorj Janchivdorj
  • "Pea vastu, Inglismaa nimel" (Suurbritannia), rež Richard Hawkins
  • "Sisa" (Filipiinid), rež Jun Robles Lana
  • "Tõmbsooned" (Kanada), rež Raymond St-Jean
  • "Täismäng paradiisi" (Portugal-Itaalia-Argentina), rež João Nuno Pinto
  • "Ungari pulm" (Ungari), rež Csaba Káel
  • "Versalles" (Mehhiko), rež Andrés Clariond
  • "Üheskoos üksi" (Türgi-Kreeka-Rumeenia), rež Ali Vatansever

Žürii tööd juhib filmidega "Jumal on olemas, tema nimi on Petrunija" ja "Maailma kõige õnnelikum mees" tunnustust võitnud Põhja-Makedoonia režissöör Teona Strugar Mitevska. Tema kõrval kuuluvad žüriisse filmide "Lohejooksja", "007: veidi lohutust" ja "Avastades Eikunagimaad" operaator Roberto Schaefer, komöödiasarja "Sõbrad" kostüümikunstnikuna tuntud Debra McGuire, filmi "Õpetajate tuba" tootnud Saksa produtsent Ingo Fliess ja Mongoolia produtsent ja stsenarist Nomuunzul Turmunkh.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:19

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuleb meelde autorilaulu olemuse

09:27

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

11.10

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

11.10

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11.10

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

11.10

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

10.10

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

09:27

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

10.10

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

11.10

Galerii: Kai kunstikeskuses avati Sirje Runge isikunäitus

10.10

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

09.10

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo