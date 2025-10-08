X!

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

"Leedi" (režissöör Samuel Abrahams)
Pimedate Ööde filmifestivali parima debüütfilmi auhinnale hakkab tänavu kandideerima 13 linateost, millest üheksa puhul on tegu maailma- ja nelja puhul rahvusvahelise esilinastusega.

Programmi kuraator Triin Tramberg nimetas tänavust valikut provotseerivaks. Tema sõnul ühendab mitmeid filme ebatavaline vaatenurk, mis sunnib vaatajaid välja astuma oma mugavustsoonist.

Lavastajatest on noorim 27-aastane sakslanna Hille Norden ja vanim 64-aastane mehhiklane Daniel Giménez Cacho. Viimane on ka Tallinna saabuvatest autoritest kõige nimekam, aga mitte režissööri, vaid näitlejana. Ta on võitnud kuus Arieli auhinda ehk Mehhiko Oscarit ja mänginud sellistes filmides nagu Pedro Almodóvari "Halb kasvatus", Pablo Bergeri "Lumivalgeke", Alejandro González Iñárritu "Bardo, valekroonika peotäiest tõdedest", Arturo Ripsteini "Saatan jalge vahel", Guillermo del Toro "Chronos" ja Apichatpong Weerasethakuli "Memoria".

Tema režiidebüüdis, põnevusdraamas "Juana" hakkab naisajakirjanik jalule seadma õiglust läbinisti korrumpeerunud ühiskonnas – ta riskib kõigega, et paljastada mahavaikitud tõde naistevastaste kuritegude kohta, mille niidid viivad välja poliitilise eliidini.

Filmides kaasa tegevatest näitlejatest on tuntuimad sarjast "Mustlammas" tuule tiibadesse saanud Sian Clifford, ka Michael Hanekese filmis "Valge pael", Barbara Alberti filmis "Mademoiselle Paradis" ja Cristian Mungiu filmis "Lõpetamine" mänginud Maria Dragus ning viimati Guy Ritchie filmis "Tugev seljatagune" kaasa teinud Dar Salim.

Sian Clifford mängib peaosa Briti režissööri Samuel Abrahamsi pseudodokumentaalses stiilis üles võetud komöödias "Leedi" – ta kehastab suures mõisas elavat nartsissistist aristokraati, kes palkab noore režissööri, et too tema igat liigutust filmiks. Maria Dragus astub nimitegelasena üles Kreeka lavastaja Stefanos Tsivopoulose filmis "Elena kord", kus ta mängib Rumeenia üksikema, kes üritab sulanduda vaenulikku Kreeka ühiskonda. Dar Salimi saab posttraumaatilist stressi põdeva sõdurina, kes ei suuda pärast missioonidelt naasmist kontrollida oma raevu, näha Taani režissööri Christian Bonke filmis "Heraklese langemine".

Koguni kümme kavas olevat filmi on pärit Euroopast, väljaspoolt seda on esindatud Mehhiko, Taiwan ja Kõrgõzstan.

Väljaspool võistlust saab näha hoopis püstijalakoomiku ja vioolamängijana tuntud, paljude teiste seas ka Steve Reichi, Björki ja Max Richteriga esinenud ja korduvalt ka Eesti kontserdilavadel üles astunud Isabel Hageni filmi "Pingul keel". Autobiograafiline draamakomöödia viib vaataja muusikamaailma, kus noor vioolamängija otsib oma kohta. Linateos võitis tänavusel Tribeca festivalil parima USA filmi stsenaariumi auhinna.

Võistlusfilmid:

  • "Heraklese langemine" (Taani), rež Christian Bonke
  • "Interjöör" (Saksamaa), rež Pascal Schuh
  • "Üheksas pühapäev" (Belgia), rež Kat Steppe
  • "Nimeta loomingu kalmistu" (Türgi), rež Melik Kuru
  • "Juana" (Mehhiko) rež Daniel Giménez Cacho
  • "Elena kord" (Kreeka), rež Stefanos Tsivopoulos
  • "Lihtne tüdruk" (Saksamaa), rež Hille Norden
  • "Ei ole võimalik!" (Poola), rež Artur Wyrzykowski
  • "Sisseastumiskatse" (Taiwan), rež Quentin Hsu
  • "Leedi" (Suurbritannia), rež Samuel Abrahams
  • "Minu esimene arm" (Norra), rež Mari Storstein
  • "Pelgupaik" (Rumeenia), rež Cecilia Ştefănescu
  • "Kaadritagune hullus" (Kõrgõzstan), rež Amanbek Adžõmat

Põhivõistlusprogrammi kuulutab PÖFF välja 10. oktoobril. Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 7. kuni 23. novembrini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

