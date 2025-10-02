Tuleval aastal esilinastuva rahvusvahelise põnevusdraama "Lex Julia" peaosas on Rea Lest

""Lex Julia" on lugu vägistamisohvrist, kes kohtub aastaid hiljem oma vägistajaga. Film uurib ohvri ja väidetava toimepanija erinevaid perspektiive ning lisab ka kolmanda – mehe abikaasa – vaatepunkti," avas režissöör Laura Hypponen filmi sisu. "Tahtsin vaadelda seda teemat ilma moraliseerimata keskendudes karakterite vahelisele pingele klaustrofoobses keskkonnas. Minu eesmärk on publik ühtaegu võrgutada ja läbi raputada – mugavustsoonist välja viia."

Rea Lest kehastab filmis muusikaprodutsent Juliat, kes läheb külla oma sõbranna villasse. Naise minevik ja olevik kohtuvad ühel saatuslikul nädalavahetusel pingelises ja emotsionaalses vastasseisus. "Julia rolli otsisin ma näitlejat, kelles oleks ühendatud tugevus ja haavatavus ning kes tooks tegelaskujusse tumedat huumorit ning ettearvamatust. Soomest ma sobivat näitlejat ei leidnud ning koos peaprodutsent Merja Ritolaga otsustasime suunata pilgu teistesse riikidesse," selgitas Hypponen. Rea Lesta kõrval mängivad peaosi Rootsi näitleja Christian Hillborg ("Fleabag", "Young Royals", "The Playlist") ja Soome näitleja Jessica Grabowsky ("Tom of Finland", "Icebreaker").

Filmi Eesti-poolne kaasprodutsent Marianne Ostrat on koostööprojektist elevil. ""Lex Julia" osales 2021. aastal Tallinnas PÖFFi ajal toimuval Baltic Eventi kaastootmisturul. Projekt intrigeeris ja läks mulle korda juba lühikese sisututvustuse põhjal ning harva esinev asjaolu, et režissöör oli filmi nimiosasse valinud Eesti näitleja, andis kaastootmisele tugeva baasi. Võtted olid intensiivsed, kuid kulgesid sujuvalt, Rea on imetlusväärne nii näitleja kui tiimiliikmena. Ootan põnevusega "Lex Julia" valmimist ja nii Eesti kui rahvusvahelise publiku ette jõudmist."

Hetkel on film Poolas montaažis ning tööd on alustanud ka filmi eestlasest helirežissöör Matis Rei. Augustis ja septembris Soomes toimunud võtetel olid Eestist kaastegevad helisalvestaja Ranno Tislar, poomioperaator Tanel Tänna, steadicam'i operaator Janar Volmer ja droonioperaator Jaan Kronberg. Film esilinastub 2026. aastal.