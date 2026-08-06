Saaremaal algasid rahvusvahelise mängufilmi “Kari” võtted

"Kari" on salapärane seiklusfilm õest ja vennast Kathist ja Mikast, kes sõidavad koos emaga suvepuhkusele kunagisse rannikulaagrisse. Peagi avastavad nad rannast metsiku noortejõugu, mille liikmed kutsuvad end Vrakkideks, ning salapärase mahajäetud hotelli. Mida sügavamale lapsed paiga saladustesse jõuavad, seda enam hakkavad hägustuma piirid mineviku ja oleviku, mälu ja unustuse ning elavate ja surnute maailma vahel.

Film põhineb Soome kirjaniku Seita Vuorela tunnustatud romaanil "Karikko", mis pälvis 2013. aastal Põhjamaade Nõukogu laste- ja noortekirjanduse auhinna. Filmi stsenaariumi on kirjutanud Jytte-Merle Böhrnsen.

Austraalias sündinud režissöör Phillip Donnelloni pälvis rahvusvahelist tähelepanu lühifilmiga "Bird in the Wire", mis valiti 2001. aastal Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi. Mängufilm "Kari" on tema esimene täispikk mängufilm.

Donnelloni sõnul soovitati tal esialgu Saaremaal filmimisest loobuda, sest see olevat võttepaigana liiga kauge.

"Olen ise pärit veelgi kaugemalt saarelt Austraaliast, mistõttu mul õnnestus produtsente veenda siin ringi vaatama. Kui võimalikke võttepaiku avastasime, valdas mind tohutu rõõm – sain kohe aru, et Saaremaa peidab endas tõelisi aardeid. Filmi lugu avaneb väga erilises rannikulaagris, mis peab mõjuma korraga seiklusliku looduspargina ja ka merega tihedalt seotud paigana. Mändjala kämping, Panga pank ja ümberkaudsed rannad sobisid meie filmi jaoks ideaalselt," rääkis Donnellon.

Stellar Filmi produtsent Evelin Penttilä sõnul on "Kari" eriline film noortele ja lastele, milles seikluslikkus ja põnevus on ühendatud looga leinast.

"Produtsendina kõnetas mind eriti see, et film ei alahinda noort vaatajat, vaid räägib keerulistest tunnetest julgelt, visuaalselt ja haaravalt. Mul on väga hea meel, et selle loomisesse panustab nii palju Eesti filmitegijaid ja noori näitlejaid," lisas Penttilä.

Filmis kehastab Kathi ja Mika ema Saksa näitleja Nora Tschirner, noori peaosalisi mängivad Leo Humphreys, Esme Hobson ja Lovena Börschmann Ziegler. Eesti noortest näitlejatest teevad filmis kaasa Derek Leheste, Torm Laos, Karl Jakob Moora, Alen Aiden Mathieson, Hugo Gorski, Mia Mahala Mäe ja Aimei Zuo.

Filmi kunstnik on Armin Kohlman, grimmikunstnik Merlit Veldi ja tegevprodutsent Eva-Kristina Mill. Filmi produtsendid on Daniel Ehrenberg ja Christine Rau produktsioonifirmast Eyrie Entertainment Saksamaal, Evelin Penttilä ja Johanna Maria Tamm produktsioonifirmast Stellar Film Eestis ning Oskari Huttu ja John Lundsten produktsioonifirmast Tack Films Soomes.

Võtted Eestis kestavad 9. septembrini.