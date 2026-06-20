Pärnus lõppesid Soome filmi "Good times" võtted

Viimased kuu aega on pärnakad võinud näha linnas silte, mis annavad märku, et käivad filmivõtted. Nii mõnelgi pärnakal on õnnestunud filmis taustanäitlejana kaasa teha, nagu näiteks abielupaaril Ennul ja Tiinal.

"Naine leidis kuskilt mingisuguse pakkumise, kes soovib tulla ja naljaviluks vastasime," ütles Enn.

"Meil on kaks erinevat osa, kõigepealt siis Düünis, kus me oleme baarikülalised. Kas me siis maigutame suud või kõnnime punktist A punkti B, üldse ei tea veel, väga põnev on," lisas Tiina.

Tiina meenutas, et on Pärnus ka varem filmis osalenud. "Filmis "Õnnelind Flamingo" siinsamas tänases Sunsetis, kui ma olin valgusaastaid noorem. Ma olen tantsinud kuskil, täiesti võõra mehega tantsisin," ütles Tiina.

Tegemist on Soome filmiga "Good Times", mis räägib kuuest Soome sõbrast, kes saavad igal aastal kokku just Pärnus. Kogu film võetigi üles Pärnus, põhiliselt rannarajoonis.

"Pärnul on filmis väga oluline osa. Ma ütleksin, et see on filmi üks peamisi tegelasi. Film ongi kirjutatud siia, inspireeritud sellest linnast ja nendest inimestest, kes siia tulevad ja ka Pärnu erinevatest kihtidest," rääkis filmi "Good Times" stsenarist ja produtsent Aleksi Bardy.

Bardy sõnul on film sõprusest ja armastusest, aga ka elurõõmust ja elu lõplikkusest.

""Good Times" on film kuuest sõbrast, kellel on harjumus igal aastal Pärnusse tulla. Me jälgime neid kolm suve ning jälgime nende elu ja muutusi nende eludes. Nad on oma 60-ndate aastate keskpaigas ja alguses ja neil on elu parim aeg. Nad kogevad häid aegu ja häid aastaid. Mina olen 55 ja olen üha uudishimulikum elu vastu pärast 60. Kas on veel elu peale 60. eluaastat? Kuidas see on ja kas ees võivad olla veel head ajad? Ma arvan, et võivad küll,"lausus Bardy.

Rannarajooni eramajja on võttegrupi lubanud üks Pärnu pere. Seal filmiti stseeni Evelin Võigemastiga, kes on filmi ainus eestlasest näitleja.

"Minu roll on selline, et ma pean Pärnus ühte restorani. Olen restorani omanik ja see ongi see restoran, kus nad armastavad igal aastal kohtuda," ütles Võigemast.

Film "Good times" peaks kinodesse jõudma uue aasta alguses.