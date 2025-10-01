PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

Pimedate Ööde filmifestivali talendiprogrammis Black Night Stars tõstetakse ka sel aastal esile kaheka Läänemere regiooni näitlejat, kellel võiks olla rahvusvaheline potentsiaal. Kodumaistest näitlejatest mahtusid valikusse Kristiin Räägel ja Ursel Tilk.

Programmi kuuluvad veel ka Taani näitleja Tessa Hoder, kes astus mullu üles Magnus von Horni filmis "Tüdruk nõelaga"; Soome näitleja Saku Taittonen, kes võitis rolli eest filmis "Rahutu Tuhkatriinu" ka Jussi auhinna; filmis "Mürgine" üles astunud Leedu näitleja Kasparas Varanavicius, Rootsi näitleja Freddie Mosten Jacob, Poola näitleja Karolina Bruchnicka ning Saksa-USA näitleja Samirah Breuer.

Kaheksa näitlejat saavad kokku Tallinnas Pimedate Ööde filmifestivalil 18. kuni 22. novembrini, kus neil on planeerinud kohtumised valdkonna spetsialistidega ning ka erinevad töötoad ja paneelid.

Kaheksa näitlejat valiti välja kokku 200 kandidaadi seast, žüriisse kuulusud Luci Lenox, Frank Moiselle, Minna Sorvoja, Magdalena Szwarcbart and Heli Jürisson, Dragan Greensmith ja Sten Hassing Moller.

Möödunud aastal kuulusid Black Nights Stars valikusse Eesti näitlejatest Märten Metsaviir ja Maria Valk.