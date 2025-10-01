X!

PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

Film
Kristiin Räägel
Kristiin Räägel Autor/allikas: Siim Vahur
Film

Pimedate Ööde filmifestivali talendiprogrammis Black Night Stars tõstetakse ka sel aastal esile kaheka Läänemere regiooni näitlejat, kellel võiks olla rahvusvaheline potentsiaal. Kodumaistest näitlejatest mahtusid valikusse Kristiin Räägel ja Ursel Tilk.

Programmi kuuluvad veel ka Taani näitleja Tessa Hoder, kes astus mullu üles Magnus von Horni filmis "Tüdruk nõelaga"; Soome näitleja Saku Taittonen, kes võitis rolli eest filmis "Rahutu Tuhkatriinu" ka Jussi auhinna; filmis "Mürgine" üles astunud Leedu näitleja Kasparas Varanavicius, Rootsi näitleja Freddie Mosten Jacob, Poola näitleja Karolina Bruchnicka ning Saksa-USA näitleja Samirah Breuer.

Kaheksa näitlejat saavad kokku Tallinnas Pimedate Ööde filmifestivalil 18. kuni 22. novembrini, kus neil on planeerinud kohtumised valdkonna spetsialistidega ning ka erinevad töötoad ja paneelid.

Kaheksa näitlejat valiti välja kokku 200 kandidaadi seast, žüriisse kuulusud Luci Lenox, Frank Moiselle, Minna Sorvoja, Magdalena Szwarcbart and Heli Jürisson, Dragan Greensmith ja Sten Hassing Moller.

Möödunud aastal kuulusid Black Nights Stars valikusse Eesti näitlejatest Märten Metsaviir ja Maria Valk.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

19:22

Tšehhi lavastaja Petr Zuska lavalugu teeb kummarduse Arvo Pärdi loomingule

19:01

Disainiöö moeetendus tutvustas kolme ambitsioonikat moebrändi

18:56

Toomas Vavilov: tegevmuusiku jaoks on 365 päeva aastas muusikapäev

16:26

Oidsalu: kultuuri valitsemine vajaks ülevaatamist

15:17

Pildid: Vanemuises jõuab vaatajate ette Arvo Pärdi "Lapsepõlve lugudel" põhinev lavastus

15:10

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

14:44

Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

13:59

Daniel Ek astub Spotify juhi kohalt tagasi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:17

Meelis Kubits: kultuuritegijad on ära orjastatud

30.09

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

13:04

Arvustus. Mootorite tragöödia

30.09

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

30.09

August Sanga nimelise luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

12:17

PÖFF-i talendiprogrammis esitletakse tänavu Ursel Tilka ja Kristiin Räägelit

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo