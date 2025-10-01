X!

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

Muusika
Maria Arnal
Maria Arnal Autor/allikas: PÖFF
Muusika

Pimedate Ööde filmifestivali avamisel astub lavale katalaani artist Maria Arnal. Esimest korda Eestis esinev lauljanna juhatab sisse tänavuse fookusmaa Kataloonia programmi, ühendab oma loomingus rahva-, pop- ja elektroonilise muusika.

Arnali plaadid "45 cerebros y 1 corazón" ja "Clamor", mis on välja antud koos Marcel Bagésiga, on pälvinud Hispaanias laialdast tunnustust. Tema häält saab kuulda ka mitmekordse Grammy auhinna laureaadi Kronos Quarteti albumil "Long Time Passing", mis on pühendatud Pete Seegeri lauludele.

Carlos Marqués-Marceti filmi "Nad tolmuks saavad" muusika eest võitis Arnal tänavu ka Gaudi auhinna, mida annab välja Katalaani filmiakadeemia.

Äsja esietendus Austrias digitaalse kunsti festivalil Ars Electronica ka tema kontsert-lavastus "Ama", milles ta uurib koostöös teadlaste ja tantsijatega hääle, keha ja tehisaru kokkupuudet feministlikust perspektiivist. Arnal on üles astunud ka näiteks Veneetsia arhitektuuribiennaalil.

7. novembril kell 19 Alexela kontserdimajas toimuva avatseremoonia lavastavad Laura Võigemast ja Ingmar Jõela. Avafilmi kuulutab PÖFF välja lähiajal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

