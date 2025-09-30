Euroopa animatsiooniauhindade tseremoonia toimub Tallinnas

Émile'i auhindu, mis on saanud nime animatsioonis teed rajanud kunstnike Émile Reynaud' ja Émile Cohli järgi, antakse välja lühikestele ja täispikkadele animafilmidele kokku kümme.

Täispikkadele animafilmidele on nomineeritud neli filmi viies kategoorias: parim stsenaarium, parim helikujundus, parim taustade ja karakterite disain, parim animatsioon ja parim täispikk film.

Ühtlasi lisandub nimekirja Heino Parsi 100. sünniaasta puhul eriauhind — Parsi Nael — ning PÖFF-i lõputseremoonial antakse üle erakordse panuse eest animakunsti Lotte Reinigeri nimeline elutööauhind, mille 2024. aastal pälvis Eesti animarežissöör Priit Pärn.

"Euroopa Animatsiooniauhindade väljaandmisega tahame väärtustada animatsiooni kui kunstiliiki ning tõsta esile ka teisi autoreid peale režissööride. See on oluline, sest kui mängufilmis näeme näitleja tööd, siis animafilmis on see kombinatsioon mitme loomingulise inimese tööst, oskustest ja andest," kommenteeris Emile Awards'i nõukogu liige ja tseremoonia kaaskorraldaja, animaprodutsent Kerdi Oengo.

Eestis toodetud animafilmidest jõudis nominentide hulka Eesti Kunstiakadeemia tudengi Milly Yenckeni "Idasadu" ("The Eastern Rain", 2023). Austraaliast pärit autori film küsib, kust peaksime varju otsima siis, kui vihm sajaks siseruumis, mitte väljas? Varasemalt on film võitnud peapreemia Norras Fredrikstadi animafestivalil.

Möödunud aastal toimus animaauhindade tseremoonia Kreekas. Sellele eelnenud kaks tseremooniat korraldati 2017. ja 2018. aastal Prantsusmaal Lille'is.