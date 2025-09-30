X!

Euroopa animatsiooniauhindade tseremoonia toimub Tallinnas

Film
Priit Pärn pälvis Euroopa animaauhindadel elutööpreemia
Priit Pärn pälvis Euroopa animaauhindadel elutööpreemia Autor/allikas: Kalev Tamm
Film

Esmakordselt toimub Euroopa animatsiooniauhindade ehk Emile'ide auhinnatseremoonia Tallinnas. Neljandad Émile'id antakse üle Pimedate Ööde filmifestivali satelliidi PÖFF Shorts raames pühapäeval, 16. novembril.

Émile'i auhindu, mis on saanud nime animatsioonis teed rajanud kunstnike Émile Reynaud' ja Émile Cohli järgi, antakse välja lühikestele ja täispikkadele animafilmidele kokku kümme.

Täispikkadele animafilmidele on nomineeritud neli filmi viies kategoorias: parim stsenaarium, parim helikujundus, parim taustade ja karakterite disain, parim animatsioon ja parim täispikk film.

Ühtlasi lisandub nimekirja Heino Parsi 100. sünniaasta puhul eriauhind — Parsi Nael — ning PÖFF-i lõputseremoonial antakse üle erakordse panuse eest animakunsti Lotte Reinigeri nimeline elutööauhind, mille 2024. aastal pälvis Eesti animarežissöör Priit Pärn.

"Euroopa Animatsiooniauhindade väljaandmisega tahame väärtustada animatsiooni kui kunstiliiki ning tõsta esile ka teisi autoreid peale režissööride. See on oluline, sest kui mängufilmis näeme näitleja tööd, siis animafilmis on see kombinatsioon mitme loomingulise inimese tööst, oskustest ja andest," kommenteeris Emile Awards'i nõukogu liige ja tseremoonia kaaskorraldaja, animaprodutsent Kerdi Oengo.

Eestis toodetud animafilmidest jõudis nominentide hulka Eesti Kunstiakadeemia tudengi Milly Yenckeni "Idasadu" ("The Eastern Rain", 2023). Austraaliast pärit autori film küsib, kust peaksime varju otsima siis, kui vihm sajaks siseruumis, mitte väljas? Varasemalt on film võitnud peapreemia Norras Fredrikstadi animafestivalil.

Möödunud aastal toimus animaauhindade tseremoonia Kreekas. Sellele eelnenud kaks tseremooniat korraldati 2017. ja 2018. aastal Prantsusmaal Lille'is.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

16:13

Galerii: Krulli kvartalis avati XX Disainiöö festival

16:12

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

14:09

Euroopa animatsiooniauhindade tseremoonia toimub Tallinnas

13:57

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

08:20

Keelesäuts. Üks igavene ites

08:00

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13:57

Sinefiil | "Minu pere ja muud klounid" on ilmselt aasta parim Eesti dokk

28.09

Boipepperoni: Eesti popmuusikas võiks rohkem üllatusi olla

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

11:06

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

08:00

Minu elu muutnud raamat | Urmas Vadi ja "Meister ja Margarita"

28.09

Anu Viltrop: kes on (muuseumitöötaja) madalas palgas süüdi?

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

29.09

Ansambel Koer avaldas lühialbumi "Karake"

27.09

Ansambel Sadu avaldas debüütalbumi "Probleemid paradiisis"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo