Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk

Ursel Tilk
Ursel Tilk Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Bruno O'Ya nimelise noore filminäitleja stipendiumi pälvis Ursel Tilk, kes on mänginud peaosi mängufilmides "Nähtamatu võitlus" ja "Must auk" ning saanud oma rollide eest mitmeid auhindu.

1000 euro suuruse stipendiumi saaja kuulutati välja tänasel Pimedate Ööde filmifestivali avatseremoonial, kuhu laureaat kahjuks tulla ei saanud, sest samal ajal oli tal Eesti Draamateatris etendus.

"Aitäh perekonnale, kaasale ja kõikidele režissööridele ja õpetajatele," ütles ta videos, mis oli salvestatud mõni päev varem "Hamleti" proovis, kuhu stipendiumi eelmine laureaat Märten Metsaviir talle auhinna viis.

30-aastane Tilk on mänginud peaosi Rainer Sarneti filmis "Nähtamatu võitlus" ja Moonika Siimetsa filmis "Must auk". Oma rollide eest on ta pälvinud kaks kultuurkapitali audiovisuaalse sihtkapitali aastapreemiat ja parima meesnäitleja Eesti filmi- ja teleauhinna EFTA.

Lisaks stipendiumile sai laureaat Poola suursaatkonnalt kingituseks Poola väärtkirjandust, mis on inspireerinud ka filmitegijaid.

Bruno O´Ya (1933–2002) on rahvusvaheliselt tuntumaid eesti näitlejaid. Ta on mänginud ligi 60 filmis, millest kõige kuulsam on leeduka Vytautas Žalakevičiuse "Keegi ei tahtnud surra", mille eest pälvis ta 1967. aastal NSVL-i riikliku preemia. 1960. aastate lõpust alates elas ja töötas O´Ya peamiselt Poolas.

Stipendiumi annab välja Bruno O´Ya nimeline Eesti noorte näitlejate abistamise sihtasutus ja see on mõeldud enesearenduseks noortele näitlejatele, kellel on potentsiaali teha rahvusvahelist karjääri.

Ursel Tilk osaleb tänavu ka PÖFF-i filmitööstusürituse talendiprogrammis "Black Nights Stars".

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Pimedate Ööde Filmifestival

