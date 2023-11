Bruno O'Ya noore filminäitleja stipendiumi pälvis Maarja Johanna Mägi

Maarja Johanna Mägi lõpetas 2020. aastal lavakunstikooli ja töötab teatris Vanemuine. Filminäitlejana debüteeris ta Elmo Nüganeni filmitriloogias "Apteeker Melchior", pälvides Keterlyni rolli eest EFTA parima naisnäitleja preemia. Praegu saab teda näha komöödias "Vigased pruudid" ja järgmisel aastal Rain Tolgi ja Andres Maimiku filmis "Aurora".

Bruno O'Ya nimeline Eesti noorte näitlejate abistamise sihtasutus tegutseb PÖFFi juures juba kümnendat aastat. Sihtasutuse eesmärk on O´Ya viimase tahte kohaselt toetada noorte näitlejate enesearendust.

"See stipendium on tänuväärne. Kuigi Bruno O´Ya oli nii suur näitleja, siis vähesed noored teavad teda," ütles Mägi. "Ka mina kuulsin temast esimest korda siis, kui selle stipendiumi sai Pääru Oja. Mõtlesin esialgu, et tehti selline vahva nimenali: Pääru Oja ja Bruno O´Ya. Aga nüüd ma juba tean – õnneks!"

2002. aastal surnud Bruno O'Ya on rahvusvaheliselt tuntumaid eesti näitlejaid. Ta on mänginud rohkem kui 50 filmis, millest kõige kuulsam on leedulase Vytautas Žalakevičiuse "Keegi ei tahtnud surra." 1967. aastal pälvis ta selle eest NSVLi riikliku preemia. 1960ndate lõpust alates elas ja töötas O´Ya peamiselt Poolas. Tänavu saanuks O´Ya 90-aastaseks.

1000 euro suuruse stipendiumi saaja kuulutati välja Pimedate Ööde filmifestivali avatseremoonial. Esimest korda kaasneb stipendiumiga viiepäevane preemiareis Krakówisse, mille Vanas Teatris 1979. aastal etendunud Krzysztof Zanussi lavastuses "Lendas üle käopesa" mängis Bruno O´Ya indiaanipealikku. Stipendiaadil on võimalus ööbida hotellis Francuski, kus peatus ka Bruno O´Ya – toonasest kaebuste raamatust võib lugeda sissekandeid, milles külastajad kaebavad eestlase öise saksofonimängu üle.