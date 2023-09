Galerii: "Apteeker Melchior" esilinastus Lätis

Režissöör Elmo Nüganeni keskaegse krimitriloogia esimest filmi "Apteeker Melchior" käis Eestis kinos vaatamas ligi 130 000 inimest. Lisaks Eestile linastus triloogia eelmisel aastal teiste hulgas USA-s, Lõuna-Koreas, Jaapanis, Indoneesias, Saksamaal, Argentinas, Uruguays, Aserbaidžaanis, Soomes, Indias ja Portugalis.

Apteeker Melchiori triloogia toodeti Eesti, Läti, Leedu ja Saksamaa kaasproduktsioonina. Tallinna apteeker Melchiori seiklused on osaliselt filmitud Lätis, peamiselt Cinevilla filmilinnakus.

Alates 1. septembrist saab filmi näha Läti kinodes. Film on dubleeritud läti keelde ja on ingliskeelsete subtiitritega.

Filmi "Apteeker Melchior" režissöör on Elmo Nüganen, tootjateks on Taska Film, Nafta Films, Apollo Film Productions ning Hansafilm. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, helirežissöör Horret Kuus, järeltootmise juht Jan Viljus, grimmikunstnik Gristina Pahmann, kostüümikunstnik Kristine Jurjāne.

Apteeker Melchiori rollis tegi kinodebüüdi Märten Metsaviir. Lisaks tegid kaasa Maarja Johanna Mägi, Marko Matvere, Henessi Schmidt, Franz Malmsten, Mait Malmsten, Andero Ermel, Alo Kõrve, Ken Rüütel, Hendrik Toompere ja paljud teised.