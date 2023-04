Galerii: esilinastus "Apteeker Melchiori" filmitriloogia viimane osa

Režissöör Elmo Nüganeni sõnul jõuab kolmanda filmiga lõpule Merlchiori esimene eluring. "Triloogia lõppvaatus on kolmest filmist kõige pikem ja kindlasti kõige pingelisem. See film on ehk ka kõige minulikum. Ma tahtsin panna Melchiori piirsituatsioonidesse, raskete eetiliste valikute ette. Tahtsin näha, kas ta tuleb selle pressi alt elusalt välja ja hoidsin talle pöialt."

Nüganen rõhutas, et kuigi filmid moodustavad kokku suure terviku, on iga krimilugu vaadatav ka eraldiseisva mängufilmina.

Apteeker Melchiori filmid tõid eelmisel aastal Eesti kinodesse rohkem vaatajaid kui ükski teine film: esimest osa käis kinos vaatamas ligi 130 000 ja teist osa üle 86 000 inimese. Lisaks Eestile linastus "Apteeker Melchior" eelmisel aastal 10 riigis ning 2023. aastal lisandub mitu uut riiki, näiteks Kanada, Hispaania, Türgi, Tšehhi, kus näidatakse filme juba aprillis ja mais.