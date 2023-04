Lissabonis toimuvad Eesti filmipäevad

Cinemateca huvi on alustada esmalt Eesti filmipärandi ülevaatega ning seejärel tulevikus jätkata Eesti kaasaegse filmi tutvustamisega. "Meil on suur rõõm, et seesugune kultuurisündmus Lissabonis toimub ja Eesti filmipärand siin kinolinale jõuab. Filmikunsti tutvustamise kõrval annab see ühtlasi võimaluse rääkida ja tähelepanu tõmmata Eesti kultuurile ja ajaloole laiemalt," kommenteeris Eesti suursaadik Lissabonis Moonika Kase.

Üritusele sõidab kohale ka Eesti filmiarhiivi direktor Eva Näripea, kes juhatab avanädalavahetusel sisse mitme filmi linastused. Lisaks on filmihuvilistel võimalik osaleda Eva Näripea loengus, mis annab põgusa ülevaate tolleaegsest Eesti filmitööstusest ja käsitleb toonase filmipärandi tähendusväljade peamisi jõujooni.

Filmipäevade programmis linastuvad mängufilmid "Kevade" (rež. Arvo Kruusement), "Hullumeelsus" (rež. Kaljo Kiisk), "Naerata ometi" (rež. Leida Laius), "Nipernaadi" (rež. Kaljo Kiisk), "Hukkunud Alpinisti Hotell" (rež. Grigori Kromanov), "Varastatud kohtumine" (rež. Leida Laius), "Põrgupõhja uus Vanapagan" (rež. Grigori Kromanov, Jüri Müür), "Tuulte pesa" (rež. Olav Neuland), "Viini postmark" (rež. Veljo Käsper), "Libahunt" (rež. Leida Laius). Samuti on filmipäevade programmis lühidokumentaalid "511 paremat fotot Marsist" (rež. Andres Sööt), "Kihnu mees" (rež. Mark Soosaar), "Pikk tänav" (rež. Hans Roosipuu), "Koduküla" (rež. Peeter Tooming, Peep Puks), "Ruhnu" (rež. Andres Sööt). Eraldi on planeeritud ka lasteseanss, kus näidatakse animafilmi "Lotte ja kadunud lohed" (rež. Janno Põldma, Heiki Ernits) ning Nukufilmi lühifilme.

Filmid linastuvad portugalikeelsete subtiitritega.