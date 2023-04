Järgmiste "Apteeker Melchiori" filmide valmimine sõltub välisturgudest

"Apteeker Melchiori" produtsent Tanel Tatter kinnitas, et kuigi hetkel on veel vara öelda, mis saab täpsemalt filmisaagast edasi ning kas võib oodata ka järgmiseid filme, on töö ikkagi pidevalt edasi käinud. "Oleme ikkagi kirjutanud, istunud, arendanud ja plaaninud," ütles ta ja rõhutas, et kuigi unistused on neil suured, siis tuleb hetkel olla ikkagi veel kannatlik.

"Kui ma aga räägin Apollo Film Productionsi seisukohast, siis me oleme teinud juba poolteist või kaks aastat tagasi eelinvesteeringu, et see mootor edasi töötaks, aga lõplik otsus tuleb ikkagi selle pinnalt, mis kolmanda filmi tulemustest saab, mis saab välismüükidest, kui on tehtud ka kõik festivaliringid, sest kolmas film jõuab välismaa mõttes sadamasse umbes sügiseks," rõhutas ta.

Järgmiste Melchiori filmide jaoks ei jätku tema sõnul kindlasti ainult Eesti kinolevist, mistõttu ongi väga oluline roll ka sellel, kuidas läheb filmil välismaal. Tatter kinnitas, et juba filmitriloogiat tootma hakates olid nad sisse arvestanud, et tuleb saavutada ka rahvusvaheline huvi. "Aga tuleb ratsionaalselt vaadata numbritele otsa, sest ambitsioonid lähevad suuremaks, on olnud ka märkimisväärne hinnatõus, mis väljendub ka filmitootmises, need protsendid on päris hirmutavad."

Küll aga on Tatter sõnul küllalt keeruline välisturgudel kinolevi üleval hoida. "Kinolevi on väga kallis asi, ekraanide arvu üleval hoida on paras pähkel, Eestis on olnud tublisid inimesi, kes on suutnud seda teha, aga nad on ka aru saanud, et see on päris keeruline," ütles ta ja lisas, et ka laiemalt on ajad filmitööstuses muutunud. "Suurte platvormide huvi on meie vastu olemas ning seetõttu oleme ka oma filmi mugandanud, ka seda dubleerinud, et platvormidel väga suurtele numbritele seda näidata."

Kaks esimest "Apteeker Melchiori" filmi tõid 2022. aastal Eesti kinodesse üle 215 000 inimese, lisaks on üle 100 000 inimese vaadanud filme kodustelt ekraanidelt. Filmid on tänaseks jõudnud ka kokku 12 riiki ning linastunud 13 filmifestivalil.