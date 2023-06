Leida Laiuse "Varastatud kohtumine" linastub Karlovy Vary filmifestivalil

Juuni lõpus ja juuli alguses toimub Tšehhis 57. korda Karlovy Vary rahvusvaheline filmifestival. Sel aastal valiti festivali programmi "Out of the Past" Leida Laiuse mängufilm "Varastatud kohtumine".

Programm "Out of the Past" koondab enda alla hoolikalt valitud silmapaistvad pärandifilmid. "Varastatud kohtumine" on 1988. aastal valminud Tallinnfilmi mängufilm, mis on ühtlasi ka režissöör Leida Laiuse viimane film. Filmi keskmes on äsja vanglast vabanenud Valentina, kes Eestisse naastes asub otsima Jüri-nimelist poega. Valentina ütles Jürist aastaid varem lahti, kuid arvab nüüd, et poja abiga saaks ta elu tagasi rööbastele.

Filmi osatäitjad on Maria Klenskaja, Andreas Kangur, Kaie Mihkelson ning Lembit Peterson. Leida Laius on nimetanud "Varastatud kohtumist" mõtteliseks järjeks filmile "Naerata ometi".

Karlovy Varysse sõidavad filmi esitlema produtsent Piret Tibbo-Hudgins ning filmi stsenaariumi toimetaja Tiina Lokk. Tibbo-Hudgins rõhutas, et "Varastatud kohtumise" valimine Karlovy Vary filmifestivali vanemate filmide eriprogrammi kinnitab, et film ei ole sugugi ajale jalgu jäänud, hoopis vastupidi. "Filmi teema on aegade ülene, kuid tänases hektilises maailmas eriti asjakohane – kõneleb see ju inimese igatsusest armastuse, kodu ja mõistmise järele. Leida Laiusel on õnnestunud luua maailm ja tegelaste galerii, kellest iga viimane kui üks väärib kaastunnet."

Karlovy Vary rahvusvaheline filmifestival on üks vanimaid A-kategooria filmifestivale, kus linastub igal aastal ligi 200 filmi.