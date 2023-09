Ilmus treiler kodumaisest komöödiast "Vigased pruudid"

"Paljud ilmselt ei teagi, et Vilde "Vigased pruudid" tehti mängufilmiks juba 1929. aastal – sellest filmist on kahjuks säilinud vaid mõned minutid. Laiemale avalikkusele on tuntum hilisem telelavastus, kus vigaseid pruute mängisid armastatud näitlejad Guido Kangur ja Andrus Vaarik, ärapõlatud peigmehi aga Aarne Üksküla ja Lembit Ulfsak," tutvustas režissöör Ergo Kuld. "Hea huumor on ajatu ja nüüd toomegi kultuslikuks saanud komöödia taas suurele ekraanile koos noorte näitlejate põlvkonnaga," lisas ta.

"Ees ootab pime ja sombune osa aastast, kus naer on tervisele hädavajalik. Komöödia on keeruline žanr, aga "Vigased pruudid" algtekst pärineb Eesti läbi aegade suurimalt klassikult ja filmi loonud Ergo Kuld on end komöödiafilmide režissöörina juba tõestanud filmides "Suvitajad" ja "Talve"," lisas produtsent Kristian Taska.

Filmis "Vigased pruudid" mängivad mulkidest kosilasi Pääru Oja (Enn) ja Kaspar Velberg (Jaak). Noored armastajad on Maarja Johanna Mägi (Leena), Oskar Seeman (Joosep), Maria Teresa Kalmet (Miina) ja Simo Andre Kadastu (Juhan). Teistes osades on Harry Kõrvits (Lipuvere peremees Mart), Tarvo Vridolin (mölder), Meelis Rämmeld (kasakas) ja Margo Mitt (kõrtsmik).

"Vigased pruudid" esilinastub kinodes 6. oktoobril.