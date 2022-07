Läänemaal filmitav "Vigased pruudid" jõuab kinolinale järgmisel aastal

Linateos räägib sellest, kuidas Lipuvere talu peretütred püüavad vabaneda jõukatest Mulgimaa kosilastest, kellele isa neid mehele tahab panna.

Lipuvere talu peretütardel on mure. Nende südamed kuuluvad juba kohalikele poistele, aga isa tahab nad mehele panna jõukatele mulkidele. Nii peavadki neiud hakkama sepitsema koos oma väljavalitutega plaani, kuidas tülikatest kosilastest vabaneda.

"Meil on üsna vastandlikud tegelased, me oleme õed ja siis ongi selline vanem õde, kes teab asju ja natuke kantseldab siis nooremat ja sellist ullikest," kirjeldas Leena osatäitja Maarja Johanna Mägi.

Võtted algasid juunis ning selle aja sisse on mahtunud ka nüüd taandunud põrgukuum ilm. Miina osatäitja Maria Teresa Kalmeti sõnul see otseselt takistuseks ei olnud, kuid siiski oli palav. "Näiteks oligi üks stseen, kus inimesed olid mulgi kuubedega, hästi palav võis neil olla," rääkis ta.

Jutustus "Vigased pruudid" oli aluseks ka 1989. aastal valminud telelavastusele. Režissöör Ergo Kuld ütles, et see ei kammitse ning see on tegelikult filmikunstis tavaline, et headest kirjandusteostest tehakse mõne aja möödudes uusi versioone.

Kuld usub, et Vilde jutustus, millel filmi stsenaarium põhineb, kõnetab publikut ka tänapäeval. "Kuna ta on ajastulugu, siis ta on mõneti tinglik ja natuke muinasjutuline võib-olla. Armastus ja kõik need intriigid on ikkagi sarnased," sõnas ta.

Filmi stsenarist on Ott Kilusk. Filmis "Vigased pruudid" mängivad Oskar Seeman (Joosep), Simo Andre Kadastu (Juhan), Maria Teresa Kalmet (Miina), Maarja Johanna Mägi (Leena), Harry Kõrvits (täidab kaht rolli: Lipuvere peremees Mart ja Mulgi peremees Mikk) Pääru Oja (Jaak), Kaspar Velberg (Enn) ja Tarvo Vridolin (mölder).