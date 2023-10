Maarja Johanna Mägi: komöödia on halastamatu žanr

"Üsna kiire ja kõva tempo on ja minu arust nalja saab seal üksjagu," arvas Oskar Seeman ja lisas, et Kaspar oli oma tõsiduses väga naljakas. Kaspar Velberg nentis, et ta pole ise veel filmi näinud, kuid võtteperioodil sai korralikult nalja.

"Komöödia on nii halastamatu žanr, et kas see on naljakas või ei ole naljakas. Kui ei ole naljakas, siis pole millegi taha peitu pugeda, et on nii sügavatähenduslik, et ei saa aru," arvas Maarja Johanna Mägi. Ta leidis ka, et eelnevad rollilahendused ei häirinud ega seganud. "Ma võtan selle rolli ikka uuena," sõnas ta.

Velberg nõustus, et nende põlvkonnale pole niivõrd sisse juurdunud Toomas Kirsi telelavastus, kus peaosades olid Andrus Vaarik ja Guido Kangur. "Ma meelega otsustasin mitte vaadata enne võtteid, et kuidagi leida mingisugused oma jooned," selgitas Oskar Seeman otsust telelavastust mitte vaadata.

Mägi tõi välja, et kui eelmises versioonis mängisid mehed naistegelasi, siis nüüd mängivad tüdrukud tüdrukuid ja poisid mängivad poisse, kes mängivad tüdrukuid. "Kuna tekst on üsna lihtne, situatsioon on lihtne, siis see liha tuleb luudele kasvatada mängu käigus. See oli siis see meie ülesanne," sõnas Velberg.

Maarja Johanna Mägi ei näe põhjust miks ei võiks juba tehtud filmidest ja telelavastustest uusversioone teha, kuna nende vaadatavus on suur. "Inimesed tahavad neid näha. Kui me teatris teeme ühte ja sama näidendit nii palju, siis sellega pole mingit probleemi. Ma võtan selle ühe teksti, aga see on erinev tõlgendus," arvas ta.